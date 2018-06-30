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Ekonomi yönetiminde kritik rol alması beklenen Mehmet Büyükekşi kimdir?

EKONOMİ YÖNETİMİNDE KRİTİK ROL ALMASI BEKLENEN MEHMET BÜYÜKEKŞİ KİMDİR?

Ekonomi yönetiminde kritik rol alması beklenen Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı Mehmet Büyükekşi kimdir? İşte hakkında merak edilen tüm detaylar.

Tarih : 30 Haziran 2018, 00:50
Puan Ver : Ekonomi Yönetiminde Kritik Rol Alması Beklenen Mehmet Büyükekşi Kimdir?(8/10)4

Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde görev alması beklenen isimler arasında çok tecrübeli bürokratlar olduğu gibi, kamuoyunun çok yakından tanımadığı ancak kariyerleri başarılarla dolu teknokratlar da yer alıyor. Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin ekonomi yönetiminde kritik rol alması bekleniyor.

İNGİLTERE'DE İŞLETME VE DİL EĞİTİMİ ALDI

1961 yılında Gaziantep'te doğdu. 1984 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesini bitirdi. Marmara Üniversitesi ve İngiltere'de İşletme ve İngilizce dil eğitimini aldı. Büyükekşi, evli ve üç çocuk babası olup, İngilizce bilmektedir.

DEVAM ETTİĞİ GÖREVLER

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanlığı

Türk Eximbank Yönetim Kurulu Üyeliği

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Meclis Üyeliği

DEİK Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve DEİK İcra Kurulu Üyeliği

İstanbul Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Üyeliği

İstanbul Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği (İDMİB) Yönetim Kurulu Üyeliği

Ziylan Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Üyeliği görevini yürütmektedir.

DAHA ÖNCE YAPTIĞI GÖREVLER

Türkiye Deri Vakfı (TÜRDEV) Yönetim Kurulu Üyeliği

5 Yıl (TİM) Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkan Vekilliği

8 Yıl (İSO) İstanbul Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyeliği

6 Yıl (TÜRDEV) Türkiye Deri Vakfı Yönetim Kurulu Üyeliği

14 Yıl Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu Üyeliği

B20 Yürütme Kurulu Üyeliği

TOBB-BİS Organize Sanayi ve Teknoloji Bölgeleri A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği

TOBTİM Uluslararası Ticaret Merkezi A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği

Turkish Do&Co Yönetim Kurulu Üyeliği

Enerji Verimliliği Derneği (ENVERDER) Yönetim Kurulu Üyeliği

Türkiye Ayakkabı Sanayicileri Derneği (TASD) Başkanlığı

2000-2006 İstanbul Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği (İDMİB) Yönetim Kurulu Başkanlığı

1997-2008 yılları arasında Türkiye Ayakkabı Sektörü Araştırma Kurumu ve Eğitim Vakfı (TASEV) Kurucu Başkanlığı görevlerinde bulundu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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