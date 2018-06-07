Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, ABD'nin Türkiye'ye yönelik ilave gümrük vergisi uygulamasıyla ilgili, "Amerikan dev şirketlerinin, devletten çok büyük şekilde, üst düzeyde destek, sübvansiyon alarak haksız rekabet yarattığını biliyoruz. Bu şirketlere karşı antidamping soruşturmalarını başlatmakla ilgili süreci, arkadaşlarımızla çalışıyoruz. Yakında bunun hangi ürünler ve hangi şirketler olduğunu da Hükümetimizle paylaştıktan sonra kamuoyuyla paylaşacağız" dedi.

TÜRKİYE'NİN ABD'YE KARŞI ALACAĞI ÖNLEMLER GENİŞLEYECEK

ABD bizim ürünlerimize nasıl bakıyorsa, biz de onların ürünlerine öyle bakıyoruz. Birkaç gün içinde önemli süreçleri başlatacağız diyen Zeybekci, Türkiye'nin de ABD'ye karşı alacağı önlemlerin genişleyeceğini belirtti.

"TÜRKİYE KENDİNE KARŞI ATILAN TİCARİ ADIMLARA AYNI ŞEKİLDE CEVAP VERECEKTİR"

Zeybekçi, "Dünyada ticaret ve ekonomide önemli ülkelerin liderleri, sanki bu çok kolay şekilde söylenebilecek bir sözmüş gibi, 'ticaret savaşlarından' çok rahat bir şekilde bahsedebilir hale geldi. Yasaklar, yasakları doğurur. Önlemler, önlemleri doğurur. Türkiye'nin zarar gördüğü, kendine karşı atılan ticari adımlarla ve önlemlerle, aynı şekilde cevap verecektir. Bunun bilinmesini istiyoruz. Cumhurbaşkanımızın, Başbakanımızın ve Hükümetimizin bize talimatları bu şekildedir." diye konuştu.

Kaynak: haberinburada