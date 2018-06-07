Bedelli Askerlikle İlgili Son Kulis Bilgisi! İşte Yaş Sınırı Ve Ücreti
Survivor'dan Elenen Cumali Ve Ramazan Arasından Gerginlik!
Trump'tan, Kuzey Kore Lideri Kim Jon-Un'a Şartlı Abd Daveti!
Son Dakika! Moody's 17 Türk Bankası'nın Notunu Düşürdü, 19 Finansal Kurum Hakkında Not İzleme Kararı Verdi
Burak Yılmaz'dan Flaş Transfer Kararı
Fenerbahçe Doğuş, Tofaş'ı 86-78 Yenerek Seride Durumu 2-0'a Getirdi
Galatasaray'dan Resmi Balotelli Açıklaması
Comolli'nin Hedefindeki Teknik Direktör: Zeljko Buvac
Karamollaoğlu'ndan Şaşırtan Vaat: Bütün Hastanelerin İsmi Değişecek
Yunanistan'ın Serbest Bıraktığı Darbeci Askerlerle İlgili Nato'dan Tek Cümlelik Çağrı!
Ali Koç İle Aykut Kocaman Görüşmesinden Sonuç Çıkmadı
Antalyaspor, Teknik Direktör Bülent Korkmaz İle Prensip Anlaşmasına Vardı
Erdoğan'dan Muhalefete Çağrı: Külliyeyi Satmaktan, Yıkmaktan Bahsedenler Gelip Buradaki Eserleri İncelesin
Otomobilde Mahsur Kalan Bebeğe Annesi Camdan Çizgi Film İzletti
Ekonomi Bakanı Duyurdu! Abd'li Şirketlere Antidamping Soruşturmaları Başlayacak
Edirneli Vatandaşlar Fotoğraf Çektirmek İçin Mor Tarlalara Koştu
Büyük Skandal! 8 Milli Futbolcu 30 Hayat Kadınıyla Basıldı
Fıfa Başkanı Infantino'dan, Doğan Babacan İçin Taziye Mektubu
Kredi Kartı Borcundan Takibe Alınanların Sayısı Azaldı
Mhp'nin 24 Haziran İçin Hazırladığı Reklam Filmi Yunanistan'ı Kızdırdı

Ekonomi Bakanı Duyurdu! ABD'li Şirketlere Antidamping Soruşturmaları Başlayacak

EKONOMİ BAKANI DUYURDU! ABD'Lİ ŞİRKETLERE ANTİDAMPİNG SORUŞTURMALARI BAŞLAYACAK

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, "Amerikan dev şirketlerinin, devletten üst düzeyde destek alarak haksız rekabet yarattığını biliyoruz. Antidamping soruşturmalarını başlatmakla ilgili süreci çalışıyoruz" dedi.

Tarih : 07 Haziran 2018, 21:50
Puan Ver : Ekonomi Bakanı Duyurdu! Abd'li Şirketlere Antidamping Soruşturmaları Başlayacak(8/10)4

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, ABD'nin Türkiye'ye yönelik ilave gümrük vergisi uygulamasıyla ilgili, "Amerikan dev şirketlerinin, devletten çok büyük şekilde, üst düzeyde destek, sübvansiyon alarak haksız rekabet yarattığını biliyoruz. Bu şirketlere karşı antidamping soruşturmalarını başlatmakla ilgili süreci, arkadaşlarımızla çalışıyoruz. Yakında bunun hangi ürünler ve hangi şirketler olduğunu da Hükümetimizle paylaştıktan sonra kamuoyuyla paylaşacağız" dedi.

TÜRKİYE'NİN ABD'YE KARŞI ALACAĞI ÖNLEMLER GENİŞLEYECEK

ABD bizim ürünlerimize nasıl bakıyorsa, biz de onların ürünlerine öyle bakıyoruz. Birkaç gün içinde önemli süreçleri başlatacağız diyen Zeybekci, Türkiye'nin de ABD'ye karşı alacağı önlemlerin genişleyeceğini belirtti.

"TÜRKİYE KENDİNE KARŞI ATILAN TİCARİ ADIMLARA AYNI ŞEKİLDE CEVAP VERECEKTİR"

Zeybekçi, "Dünyada ticaret ve ekonomide önemli ülkelerin liderleri, sanki bu çok kolay şekilde söylenebilecek bir sözmüş gibi, 'ticaret savaşlarından' çok rahat bir şekilde bahsedebilir hale geldi. Yasaklar, yasakları doğurur. Önlemler, önlemleri doğurur. Türkiye'nin zarar gördüğü, kendine karşı atılan ticari adımlarla ve önlemlerle, aynı şekilde cevap verecektir. Bunun bilinmesini istiyoruz. Cumhurbaşkanımızın, Başbakanımızın ve Hükümetimizin bize talimatları bu şekildedir." diye konuştu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Ekonomi  Bakanı  Duyurdu  Abd  Li  Şirketlere  Antidamping  Soruşturmaları  Başlayacak    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER