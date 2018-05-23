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Ekonomi Bakanı: Dolardaki Yükseliş İçin En Doğru Hamle Yapılacak
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EKONOMİ BAKANI: DOLARDAKİ YÜKSELİŞ İÇİN EN DOĞRU HAMLE YAPILACAK


Ekonomi Bakanı: Dolardaki yükseliş için en doğru hamle yapılacak
Tarih : 23 Mayıs 2018, 13:50
Puan Ver : Ekonomi Bakanı: Dolardaki Yükseliş İçin En Doğru Hamle Yapılacak(6/10)2

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, döviz piyasalarında yaşanan hareketlilikle ilgili değerlendirme yaptı.

Twitter hesabından açıklama yapan Zeybekci şu ifadeleri kullandı:

"SAĞLIKSIZ FİYAT OLUŞUYOR"

Reel ekonomi, büyüme, ihracat, istihdam ve kapasite kullanım oranları, ayrıca gelecek beklentilerine ilişkin öncü gösterge olarak yatırım teşvik başvuruları ve dünyanın en iddialı teşvik sistemine olan ilgi ile dünyada bu bakımdan ilklerde yer alan ülkemiz kur ve faiz oranlarında hak etmediği dalgalanmalar ve döviz piyasasında sağlıksız fiyat oluşumları yaşamaktadır.

"EN DOĞRU HAMLE UYGUN ZAMANDA YAPILACAK"

İlgili kurumlarımız, reel sektörün başarısının, emeğinin ve alın terinin bu doğrultuda heba edilmemesi; döviz piyasasındaki dengesizliğin kaldırılması için gerekli araç ve yetkiye sahiptir. Bu sorumluluğu alarak, en doğru hamlenin en uygun zamanda yapılacağı konusunda güvenimiz tamdır.

"SERBEST PİYASA EKONOMİSİNİ ESAS ALIYORUZ"

Hükümetimiz her zaman serbest piyasa ekonomisini esas almıştır ve bu anlayışla devam edecektir. Mali disiplinden ve enflasyonla mücadeleden ödün verilmeden, sürdürülebilir ve dengeli büyüme hedeflerimiz gerçekleştirilecektir.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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