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Ekmek pişirirken tandırın içine yuvarlandı!

EKMEK PİŞİRİRKEN TANDIRIN İÇİNE YUVARLANDI!

Pakistan'da tandırın başında ekmek pişiren adam bir anlık dalgınlık sonucu kuyuya düşerken o anlar güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Tarih : 01 Haziran 2018, 01:40
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Pakistan'da tandırın başında ekmek pişiren iki kişiden biri dalgınlık sonucu tandıra düştü. Hızlı bir hareketle alevler içindeki kuyudan çıkan adam, büyük bir faciayı kıl payı atlattı. O anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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