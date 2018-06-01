EKMEK PİŞİRİRKEN TANDIRIN İÇİNE YUVARLANDI!
Pakistan'da tandırın başında ekmek pişiren adam bir anlık dalgınlık sonucu kuyuya düşerken o anlar güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.
Pakistan'da tandırın başında ekmek pişiren iki kişiden biri dalgınlık sonucu tandıra düştü. Hızlı bir hareketle alevler içindeki kuyudan çıkan adam, büyük bir faciayı kıl payı atlattı. O anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
Kaynak: haberinburada
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