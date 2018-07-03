EKMEĞE YÜZDE 30'LUK ZAM YOLDA!
Türkiye Un Federasyonu Başkanı Günhan Ulusoy, buğday fiyatlarında yüzde 12'lik bir artış olduğuna dikkat çekti. Bu artışın ekmeğe yansıyacağını söyleyen Ulusoy, "ekmekte 15 kuruşluk bir artış olacaktır" dedi.
BUĞDAYA GELEN ZAM EKMEĞE YANSIYACAK
Türkiye Un Sanayicileri Federasyonu (TUSAF) Başkanı Eren Günhan Ulusoy, yaptığı açıklamada Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) tarafından buğday alım fiyatının bin 50 lira olarak açıkladığını dile getirirken "Bir de satım fiyatı olarak bin 120 lira gibi bir rakam koydu. Bin 120 lira yüzde 7'lik bir artışa denk geliyor. Bin 50 lira da önceki seneye göre yüzde 12'lik bir artış eder" dedi.
EKMEK FİYATI 15 KURUŞ ARTACAK
"Yani TMO toplam yüzde 19'luk bir makas belirledi. Dolayısıyla sezona girmeden önce bizim maliyetlerimiz bin liralardaydı" diyen Ulusoy, "Buğdaydaki kalite kaybını da hesaba katarsak un fiyatına yüzde 10-15 bandında zam gelir. O da zaten şu an enflasyon oranıyla aynı seviyede. Olağan dışı bir durum değil. Bizde unun çuvalına 10 lira zam gelse, bunun ekmeğe yüzde 30 oranında etki ettiğini düşünürsek, 15 kuruş gibi bir fiyat artışı olacaktır" diye konuştu.
Kaynak: haberinburada
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