EKİPLER, GİYİNMEYE FIRSAT VERMEDEN KELEPÇEYİ TAKTI
Kağıthane'de narkotimler, önceden belirledikleri bir daireye özel harekat polislerinin de desteğiyle narkotik operasyonu düzenledi. Operasyonda koçbaşıyla kapıyı kırarak içeriye giren polis, uyuşturucu satmak suçundan aranan bir şüpheliyi gözaltına aldı.
İHBARI ALAN EKİPLER HAREKETE GEÇTİ
İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Sokak Suçlarıyla Mücadele Büro Amirliği narkotimleri, Kağıthane'de bir binanın çatı katı dairesinde uyuşturucu satışı yapan zanlının saklandığı bilgisine ulaştı.
YARI ÇIPLAK HALDE YAKALANDI
Fiziki ve teknik takip timi, hazırlıklarını tamamlanmasının ardından önceden belirlenen adrese operasyon düzenledi. Daireye çıkan polis, uyarılara rağmen açılmayan kapıyı koçbaşıyla kırdı. Eve baskın yapan polis, uyuşturucu satmak suçundan aranan bir şüpheliyi yarı çıplak halde yere yatırarak kelepçeledi.
UYUŞTURUCU MADDEYE RASTLANMADI
Narkotik köpeği "eta" ile evi arayan polis, uyuşturucu maddeye rastlamadı. Operasyonda gözaltına alınan şahıs işlemlerinin yapılması üzere polis merkezine götürüldü.
Yapılan baskından kareler;
Kaynak: haberinburada
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