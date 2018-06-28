Acun Medya ekibinin Dominik'teki montaj ekibinde yer alan 24 yaşındaki Alper Baycın, Las Terrenas'ta gaspçıların saldırısı nedeniyle hayatını kaybetti. Ekip Arkadaşı Alper Baycın'ı Kaybeden Acun Ilıcalı'nın üzüntüden yüzü şişti.

ÜZÜNTÜDEN YÜZÜ GÖZÜ ŞİŞTİ

Acun Ilıcalı'nın canlı yayından kahreden haberi açıklarken ki görüntüsü sosyal medya da bomba etkisi yarattı. Sosyal medya kullanıcıları ise Ilıcalı'nın üzüntüden yüzünün şiştiğini belirtti.

Kaynak: haberinburada