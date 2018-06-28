EKİP ARKADAŞINI KAYBEDEN ACUN ILICALI'NIN SON HALİ HERKESİ ŞOKE ETTİ!
Acun Medya ekibinin Dominik'teki montaj ekibinde yer alan 24 yaşındaki Alper Baycın, Las Terrenas'ta gaspçıların saldırısı nedeniyle hayatını kaybetti. Ekip arkadaşı Baycın'ı kaybeden Acun Ilıcalı'nın üzüntüden yüzü şişti.
Acun Medya ekibinin Dominik'teki montaj ekibinde yer alan 24 yaşındaki Alper Baycın, Las Terrenas'ta gaspçıların saldırısı nedeniyle hayatını kaybetti. Ekip Arkadaşı Alper Baycın'ı Kaybeden Acun Ilıcalı'nın üzüntüden yüzü şişti.
ÜZÜNTÜDEN YÜZÜ GÖZÜ ŞİŞTİ
Acun Ilıcalı'nın canlı yayından kahreden haberi açıklarken ki görüntüsü sosyal medya da bomba etkisi yarattı. Sosyal medya kullanıcıları ise Ilıcalı'nın üzüntüden yüzünün şiştiğini belirtti.
Kaynak: haberinburada
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