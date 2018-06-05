11 Temmuz'da Türkiye'de konser vermeye hazırlanan dünyaca ünlü star Shakira, ekibini Türkiye'ye göndererek Kapalıçarşı'dan 75 bin TL değerinde oryantel kıyafet, iki halı ve çeşitli baharatlar aldırdı.

12 Grammy ödülü sahibi, dünyaca ünlü şarkıcı Shakira, 11 Temmuz akşamı İstanbul'da vereceği konser için hazırlıklara başladı. Kolombiyalı sanatçının dünya turnesinin Türkiye ayağı öncesi ekibini İstanbul'a yollayarak, Kapalıçarşı'dan yaklaşık 75 bin TL'lik alışveriş yaptı.

KENDİSİNDEN ÖNCE EKİBİ GELDİ

Yanında çalışan üç elemanını Türkiye'ye gönderen Shakira, sahnesinde kullanmak için, özel olarak oryantal kıyafeti yaptırdı. Ekip, ayrıca sanatçıya İspanya'da bulunan evi için iki halı ve çeşitli baharatlar aldı.

11 YIL SONRA TÜRK HAYRANLARIYLA BULUŞACAK

Shakira 'El Dorado' turnesi kapsamında 11 yıl sonra Türk hayranlarıyla buluşacak.

Kaynak: haberinburada