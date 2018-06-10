EHLİYET SINAVINDA YENİ DÖNEM BAŞLADI
Milli Eğitim Bakanlığı, ehliyet alacak adayların direksiyon uygulama sınav değerlendirmelerini tablet bilgisayarlarla yapmaya başladı.
Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), ehliyet alacak adayların direksiyon uygulama sınav değerlendirmeleri tablet bilgisayarlarla yapılmaya başlandı.
ADAYIN BECERİLERİ ÖLÇÜLÜYOR
Konuyla ilgili açıklama yapan Samsun 19 Mayıs İlçe Milli Eğitim Müdürü Ömer Demirkol, "Direksiyon uygulama sınavlarının diğer kağıt, kalem kullanılan yazılı sınavlardan farklı özellikleri bulunuyor. Adayların araca ilişkin teknik bilgileri, kalkış yapma, direksiyon hakimiyeti, şerit izleme ve değiştirme, kavşaklara yaklaşma, sollama, hız kuralları, ani fren yapma, geri park etme gibi çeşitli becerilerinin ölçülüyor" dedi.
"TABLET UYGULAMASIYLA ZAMANDAN TASARRUF SAĞLANACAK"
Sınav uygulamalarının tablet ile yapılmasının çok büyük bir fırsat ve imkanı beraberinde getirdiğinin altını çizen Demirkol, "Önceki uygulamalarda sınav sonuçlarının sınav yapıcılardan elektronik ortama aktarılma sürecinin uzun zaman alıyordu. Şimdi ise tablet uygulamasıyla 35 dakika süren sınavın sonuçları, Milli Eğitim Bakanlığı'nın elektronik sistem ağı MEBBİS'e, oradan da anlık olarak Polis Bilgi Sistemi olan PolNet'e aktarılacak. Böylece zamandan da büyük tasarruf sağlanmış olacak" diye konuştu.
"SUİSTİMALLER ORTADAN KALKACAK"
Tablet bilgisayar döneminin suistimalleri de ortadan kaldıracağına dikkati çeken Demirkol, "Özellikle 'joker' diye tabir edilen, sınavda adayın yerine başkasının girdiği uygulamaları da tamamen sonlandırmış olacağız. Sınavın başında tablet bilgisayarlarla adayın fotoğrafı çekilecek ve sistemdeki biyometrik kayıt eşleştirilecek" ifadelerini kullandı.
Kaynak: haberinburada
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