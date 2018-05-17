Samsun'da yaklaşık 4 milyon TL değerindeki lüks otomobil, egzozundan çok ses çıktığı için şikayet edildi. Aracı trafikte durduran polisler, sürücüye cezai işlem uyguladı.

Samsun'da egzozundan çıkan yüksek ses nedeniyle vatandaşların şikayetçi olduğu lüks otomobilin sürücüsüne cezai işlem uygulandı.

EGZOZ SESİNDEN RAHATSIZ OLAN VATANDAŞLAR POLİSİ ARADI

Samsun'un İlkadım İlçesi Kılıçdede Mahallesi'nde dün, vatandaşlar üç kez 115 polis imdat hattını arayarak egzozundan yüksek ses çıkan lüks otomobilin sürücüsünü şikayet etti.

4 MİLYON TL'LİK LÜKS ARACIN SÜRÜCÜSÜNE CEZAİ İŞLEM YAPILDI

Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, yaklaşık 4 milyon TL değerinde olan S.B. yönetimindeki otomobil, Kılıçdede kavşağında durdurdu. Otomobil sürücüsü hakkında cezai işlem yapıldı.

Kaynak: haberinburada