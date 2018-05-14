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Egzoz Muayenesini Yaptırmayan Araç Sahiplerine Bin 206 Lira Ceza
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Egzoz Muayenesini Yaptırmayan Araç Sahiplerine Bin 206 Lira Ceza

EGZOZ MUAYENESİNİ YAPTIRMAYAN ARAÇ SAHİPLERİNE BİN 206 LİRA CEZA

2018'in ilk çeyreğinde 2 milyondan fazla aracın egzoz muayenesi yaptırıldı. Muayenesi yaptırılmayan 321 araca araç başı bin 206 lira ceza kesildi.

Tarih : 14 Mayıs 2018, 16:10
Puan Ver : Egzoz Muayenesini Yaptırmayan Araç Sahiplerine Bin 206 Lira Ceza(7/10)3

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müsteşarı Mustafa Öztürk, yaptığı açıklamada, hava kirliliğinin insan sağlığı üzerinde olumsuz etkileri olduğunu belirterek motorlu taşıtlardan kaynaklı kirliliğin kentlerde yaşanan hava kirliliğinin büyük kısmını oluşturduğunu söyledi. Trafikteki araç sayısı ve trafik sıkışıklığı artıkça taşıt kaynaklı hava kirletici emisyonun da aynı oranda arttığına dikkati çeken Öztürk, taşıt sayısının son 15 yılda 2,5 kat artarak 22 milyonu aştığını ifade etti.

ÖLÇÜMLER ELEKTRONİK ORTAMDAN TAKİP EDİLEBİLİYOR

Öztürk, takip sistemi sayesinde tüm egzoz emisyon ölçümlerinin elektronik ortamda yürütüldüğünü, ölçüm yapılan taşıtların fotoğraf kaydı ve tüm ölçüm bilgileriyle sisteme kaydedilerek Bakanlıkça takip edildiğini belirtti.

Takip sistemiyle ölçüm yapmadan pul vermenin ve ölçüm sonuçlarına müdahale etmenin ortadan kalktığını, sahte emisyon pulu ve ruhsatının kullanılmasının önüne geçildiğini vurgulayan Öztürk, "Egzoz gazı emisyon ölçümleri Mart 2018 tarihinden itibaren e-devlet üzerinden sorgulanmaya başlandı. 6 Mayıs'a kadar toplam 273 bin 412 vatandaşımız bu hizmeti kullanarak araçlarının egzoz gazı emisyon ölçüm durumunu inceledi." diye konuştu.

2017'NİN İLK ÇEYREĞİNDE 778 BİNDEN FAZLA ARACA EGZOZ MUAYENESİ YAPILDI

Öztürk, 2017'nin ilk çeyreğinde bir milyon 778 bin 693 egzoz muayenesi gerçekleştirildiğini dile getirerek şöyle devam etti:

"Bakanlığımız verilerine göre 2018 yılının ilk çeyreğinde 2 milyon 4 bin 75 egzoz muayenesi gerçekleştirildi. Buna göre bir önceki yıla göre ilk çeyrekte 225 bin 382 adet ölçüm artışı kaydedildi. 6 Mayıs 2018 tarihi itibarıyla baktığımızda ise 2 milyon 879 bin 423 egzoz emisyon ölçümü gerçekleştirildiğini görüyoruz."

TOPLAM 373 BİN LİRA EGZOZ CEZASI

Türkiye'de araçların yaklaşık yüzde 16'sının egzoz gazı emisyon ölçümünün yaptırılmadığını dile getiren Öztürk, "Geçerli bir egzoz gazı emisyon ölçümü bulunmayan taşıt sahipleri süre kaybetmeden egzoz gazı emisyon ölçümlerini yaptırmalıdır. Aksi takdirde il müdürlüklerimizce yapılan denetimlerde geçerli egzoz emisyon ölçümü bulunmayan taşıt sahiplerine bin 206 lira idari para cezası uygulanmaktadır." ifadelerini kullandı.

Öztürk, yılın ilk çeyreğinde yapılan egzoz denetimlerine ilişkin olarak da şunları kaydetti:

"Türkiye genelinde 2018'in ilk çeyreğinde 3 bin 899 araç denetlenmiş olup, 321 araca ceza kesilmiş ve 373 bin 244 lira idari para cezası uygulanmıştır. Ülke genelinde en çok denetim ve ceza uygulaması Ankara ilimizde uygulanmış olup, 273 araca 319 bin 308 lira idari para cezası verilmiştir."

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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