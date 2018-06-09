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Efsanelere Konu Olan Dev Yılanı İkiye Böldü
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Efsanelere Konu Olan Dev Yılanı İkiye Böldü

EFSANELERE KONU OLAN DEV YILANI İKİYE BÖLDÜ

Bursa'nın İznik ilçesinin Derbent Mahallesi'nde yıllardır anlatılan 5 metrelik yılanı vurduğunu söyleyen çiftçi, "İkiye bölünen yılan büyük parçasını bırakıp kayboldu" dedi.

Tarih : 09 Haziran 2018, 21:20
Puan Ver : Efsanelere Konu Olan Dev Yılanı İkiye Böldü(7/10)3

İznik ilçesi kırsal Derbent Mahallesinde yaşayanlar, yıllardan bu yana Derbent civarında 5 metrelik yılan gördüklerini anlattı. Duyanlar ise anlatılanlara inanmak istemedi. Çiftçi Hasan Kozan yıllardır anlatılan efsaneye konu olan yılanı vurduğunu söyledi.

"AV TÜFEĞİYLE ATEŞ ETTİM"

Derbent Mahallesinde yaşayan çiftçi Hasan Kozan, yıllardır anlatılan efsaneye konu olan yılanı vurduğunu belirterek, kol kalınlığında gövdesi, yumruk gibi başı olan 5 metrelik yılana 5-6 metre mesafeden av tüfeğiyle ateş ettiğini söyledi.

"ATEŞ ETMEMLE İKİYE BÖLÜNDÜ"

Kozan, bölgede korku salan yılanı vurmasını ise şöyle anlattı: "Yılanı bu civarda daha önce ben de görmüştüm. Yaklaşık 5 metre boyunda yılan gördüğümü söylediğimde çoğu kişi bana inanmadı. Önceki gün yine Kurtkaya mevkinde çalıştığım sırada Kangal köpeklerim havlamaya başladı. O tarafa gittiğimde suyun başında yılanı gördüm, gözlerime inanamadım. Hemen tüfeğime sarıldım ve birkaç el ateş ettim. Ateş etmemle yılan ikiye bölündü. Yılanın baş kısmı kaçarak gözden kayboldu, büyük parçası kaldı. Yılanın bir yerlerde öleceğini düşünüyorum. 50 yaşındayım ilk defa bu kadar büyük bir yılan görüyorum."

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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