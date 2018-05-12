EFSANE TAKIM 55 YIL SONRA KÜME DÜŞTÜ, TARAFTARLAR STADI ATEŞE VERDİ
55 yıllık Bundesliga tarihinde küme düşmemiş tek takım olan Hamburg, Wolfsburg'un Köln'ü 4-1 mağlup etmesiyle lige veda etti. Taraftar maçın son bölümlerinde sahaya yanıcı madde attı.
Almanya Ligi son haftasında Hamburg sahasında Mönchengladbanch'ı 2-1 yenmesine rağmen küme düştü.
HAMBURG 55 YIL SONRA KÜME DÜŞTÜ
1919 yılında kurulan ve 1963-64'te Almanya Liginin 16 kurucusu arasında yer alan, Hamburg, 55 yıl sonra küme düştü.
MAÇIN SON DAKİKASINDA OYUN DURDU
"Bundesliga'nın dinozoru" lakaplı ekip, son maçta Borussia Mönchengladbanch'ı 2-1 yenerken; son dakikalar taraftarların çıkardığı olaylar nedeniyle saha boşaltıldı. Hakem Felix Brych, tekrar başlayan maçın oyun atışının ardından bitiş düdüğünü çaldı. Bu sonucun ardından puanını 28 yapmasına karşın Hamburg 17. sırada kaldı ve küme düştü. Bundesliga'nın kurulduğu 1963'ten bu yana ligde yer alan tek takım olan Hamburg'un müzesinde 6 lig, 1 Şampiyon Kulüpler Kupası bulunuyordu.
Kaynak: haberinburada
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