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Efsane kaleci Buffon, tatil için Bodrum'da

EFSANE KALECİ BUFFON, TATİL İÇİN BODRUM'DA

İtalya Milli Takımının efsane kalecisi Buffon, tatil için Bodrum'a geldi.

Tarih : 24 Haziran 2018, 18:00
Puan Ver : Efsane Kaleci Buffon, Tatil İçin Bodrum'da(5/10)1

İtalya Milli Takımı ve Juventus'un efsanevi kalecisi Gianluigi Buffon, tatil için Bodrum'a geldi. Serie A takımlarından Juventus'taki 17 yıllık kariyerini geçen ay noktalayan 40 yaşındaki file bekçisinin, 5 gün önce Yalıçiftlik Mahallesi'ndeki 5 yıldızlı bir otele yerleştiği, bugün de Black Angel isimli tekneyle günübirlik mavi tura çıktığı ortaya öğrenildi. Orak Adası, Tavşanburnu ve Akvaryum Koyu'nda denize giren Buffon, banana, ringo ve jet ski ile su sporları yapıp eğlendi.

KENDİSİNİ TANIYANLARLA FOTOĞRAF ÇEKTİRDİ

Buffon, kendisini tanıyan turistlerle hatıra fotoğrafı da çektirdi. Yatın kaptanı Enver Kantarmış ile sohbet eden ve Bodrum ile ilgili bilgiler alan İtalyan file bekçisinin çok cana yakın ve espirili olduğu ifade edildi.

"BODRUM'U ÇOK SEVDİ"

Kantarmış, "Yatımıza diğer turistlerle binen Buffon'u tanıdık ama o olup olamadığına karar veremedik. Kendisine sorduk ve samimi bir şekilde yanıt verdi. Dünyaca ünlü bir futbolcu ile bir gün geçirdik. Koylarımıza ve adalarımıza hayran kaldı. Bodrum'u çok sevdiğini söyledi" dedi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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