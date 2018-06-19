Rusya'da yapılan 2018 Dünya Kupası, şu ana kadar futbol olarak beklentileri karşılamasa da sosyal medyadaki renkli paylaşımlar büyük beğeni topluyor...

Manchester United ve Fransa'nın efsane golcüsü Eric Cantona, sosyal medyayı salladı. Ünlü futbol adamı, kafasına makarna koyup, Brezilya'nın en önemli kozu Neymar'ın saç stiliyle dalga geçti.

Kaynak: haberinburada