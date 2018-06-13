EFSANE GOLCÜ INZAGHİ, İTALYAN TAKIMININ BAŞINA GEÇTİ
İtalya Ligi ekiplerinden Bologna, 44 yaşındaki teknik direktör Filippo İnzaghi ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.
İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) ekiplerinden Bologna, teknik direktör Filippo İnzaghi ile 2 yıllığına anlaştı.
Bologna Kulübünden yapılan açıklamada, 44 yaşındaki İtalyan teknik adamla 30 Haziran 2020'ye kadar anlaşmaya varıldığı bildirildi.
MILAN VE VENEZIA'DA ÇALIŞTI
Milan formasıyla attığı gollerle hafızalarda yer edinen Inzaghi, teknik direktörlük kariyerinde ise Milan ve Venezia takımlarında görev yaptı.
Kaynak: haberinburada
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