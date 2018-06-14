Fenerbahçe, Arsenal Forması Giyen Ospina'yı Transfer Etmek İstiyor
Orgeneral Akar'dan Terörle Mücadelede Kararlılık Mesajı!
Hükümetten Kritik F-35 Çıkışı: Her Şey Tehlike Altında
Çay İçerken Büfeye Dalan Aracın Altında Kaldılar
Lucescu İle Tayfur Havutçu, Dünya Kupasına Gitti
Cumhurbaşkanlığı Adaylığı Şartlarına Demirtaş Düzenlemesi!
Yavru Köpeğin Bacaklarını Ve Kuyruğunu Kesip Ormana Attılar
Anlaşma Çıkmadı, Okan Buruk Takımdan Ayrıldı
Ali Koç'un İstediği Barcelonalı 2 Futbolcu Ortaya Çıktı
Uzun Süredir Tedavi Gören Deniz Baykal'dan İlk Fotoğraf
Üniversitede Uzmanlar Toplanıp Dünya Kupası İçin Finalin Adını Koydu
Efsane Futbolcu Lineker: İngiltere Kupayı Kazanırsa Programa Bikiniyle Çıkarım
Eşini Öldürüp Telefonda Ağabeyiyle Konuşurken İntihar Etti
Hasta Babası, Hakkari'de Şehit Düşen Oğlunun Acı Haberine Dayanamadı!
İnce Ve Akşener'den Sonra Erdoğan'ın Da Trt Kararı Belli Oldu
Chp'li Vekilden Çok Konuşulacak Sözler: F-35 Uçakları Rüşvettir
El Salvador'un Eski Fisrt Lady'si Yolsuzluk Suçlamasıyla Tutuklandı
Fetö'cüler Kiliseyi Buluşma Mekanı Yaptı!
Gökdelene Tırmanan Rakun, Sosyal Medyanın Yıldızı Oldu
Mahkemeden Tüm Sürücüleri İlgilendiren Karar! 2 Km'yi Makul Kabul Etti

Efsane Futbolcu Lineker: İngiltere Kupayı Kazanırsa Programa Bikiniyle Çıkarım

EFSANE FUTBOLCU LİNEKER: İNGİLTERE KUPAYI KAZANIRSA PROGRAMA BİKİNİYLE ÇIKARIM

Daha önce "Leicester şampiyon olursa programa iç çamaşırıyla çıkarım" deyip sözünü tutan eski milli futbolcu Lineker, bu kez daha iddialı konuştu: İngiltere Dünya Kupasını kazanırsa bikini giyeceğim.

Tarih : 14 Haziran 2018, 16:30
Puan Ver : Efsane Futbolcu Lineker: İngiltere Kupayı Kazanırsa Programa Bikiniyle Çıkarım(7/10)3

Meksika'da düzenlenen 1986 Dünya Kupası'nın gol kralı, eski İngiltere milli futbolcusu Gary Lineker, yine büyük bir iddiada bulundu.

Lineker, katıldığı bir radyo programında, "İngiltere Milli Takımı, Rusya da sürpriz yapıp 1966'dan beri ilk kez Dünya Kupası'nı kaldırırsa televizyona bikini giyerek çıkabilirim." açıklamasını yaptı.

"LEICESTER ŞAMPİYON OLURSA İÇ ÇAMAŞIRIMLA ÇIKARIM" DEMİŞTİ

Sporx'in haberine göre; 57 yaşındaki efsane futbolcu, eskiden formasını terlettiği Leicester City'nin şampiyon olduğu sene, "Leicester imkansızı başarıp şampiyon olursa, programa iç çamaşırımla çıkarım" açıklamasında bulunmuştu.

Bu sözünden sonra Leicester'ın şampiyon olması sonucunda sözünü yerine getirerek BBC Sport'ta sunuculuk yaptığı Mat programına iç çamaşırıyla çıkmıştı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Efsane  Futbolcu  Lineker  İngiltere  Kupayı  Kazanırsa  Programa  Bikiniyle  Çıkarım    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER