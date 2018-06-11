Trabzonspor yönetimi, efsane futbolcu İbrahima Yattara'ya altyapıda antrenör olması için teklifte bulundu.

Trabzonspor'un efsane oyuncusu İbrahima Yattara yeniden bordo mavili kulübe dönüyor.

Bordo Mavili takımda 8 sezon forma giyen deneyimli isim Trabzonspor'un yeni altyapı sorumlusu Hamit Cihan tarafından altyapıya çağrıldı.

GENÇLERE DENEYİMLERİNİ AKTARACAK

Cihan'ın teklifi karşısında büyük memnuniyet duyan Yattara'nın önümüzdeki günlerde altyapıda antrenör olarak göreve başlayacağı ifade edildi.

61saat.com'un haberine göre; Trabzonspor altyapısının başına geçen Cihan'ın burada yeni bir düzen oturtmak adına farklı hamlelerde bulunacağı gelen bilgiler arasında.

Kaynak: haberinburada