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Edirne'de Hortum Önüne Çıkan Her Şeyi Yerle Bir Etti!

EDİRNE'DE HORTUM ÖNÜNE ÇIKAN HER ŞEYİ YERLE BİR ETTİ!

Edirne'nin Havsa ilçesi Kabaağaç köyünde etkili olan fırtına nedeniyle bir ahırın yıkılma anı, cep telefonunun kamerasıyla görüntülendi.

Tarih : 23 Haziran 2018, 21:20
Puan Ver : Edirne'de Hortum Önüne Çıkan Her Şeyi Yerle Bir Etti!(8/10)4

Edirne'nin Havsa ilçesinde, fırtına nedeniyle çıkan hortum, bazı evlerin çatılarını uçurdu, bir otomobilde hasar oluştu.

"TEK TESELLİMİZ CAN KAYBI OLMAMASI"

Kabaağaç köyü muhtarı Hayrettin Turan, yaptığı açıklamada, dün akşam saatlerinde köyde fırtına nedeniyle oluşan hortum sonucunda doğal afet yaşadıklarını belirtti. Hortumun bazı evlerin çatılarını uçurduğunu anlatan Turan, "Tek tesellimiz can kaybı olmaması. Bazı evlerin çatısı da zarar gördü, ahırlar ve keçi sağım tesisleri yıkıldı." diye konuştu.

"HAYATIMDA BÖYLE BİR ŞEY GÖRMEDİM"

Turan, Havsa Kaymakamı Yusuf Ataman ile jandarma ekiplerinin olayın hemen ardından köye geldiğini dile getirdi.Hortumda evi zarar gören Bahri Demiröz ise köylerinde fırtına nedeniyle büyük bir afet olduğunu, 55 yıldır hayatında böyle bir şey görmediğini ifade etti. Hortum nedeniyle çatılarının zarar gördüğünü aktaran Demiröz, "Bizim binalarımızın hepsi yıkıldı, hayvan ahırı yıkıldı. Allah'tan hayvanlarımız meradaydı. O yüzden kurtuldular. Can kaybının olmamasına seviniyorum." diye konuştu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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