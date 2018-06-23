EDİRNE'DE HORTUM ÖNÜNE ÇIKAN HER ŞEYİ YERLE BİR ETTİ!
Edirne'nin Havsa ilçesi Kabaağaç köyünde etkili olan fırtına nedeniyle bir ahırın yıkılma anı, cep telefonunun kamerasıyla görüntülendi.
Edirne'nin Havsa ilçesinde, fırtına nedeniyle çıkan hortum, bazı evlerin çatılarını uçurdu, bir otomobilde hasar oluştu.
"TEK TESELLİMİZ CAN KAYBI OLMAMASI"
Kabaağaç köyü muhtarı Hayrettin Turan, yaptığı açıklamada, dün akşam saatlerinde köyde fırtına nedeniyle oluşan hortum sonucunda doğal afet yaşadıklarını belirtti. Hortumun bazı evlerin çatılarını uçurduğunu anlatan Turan, "Tek tesellimiz can kaybı olmaması. Bazı evlerin çatısı da zarar gördü, ahırlar ve keçi sağım tesisleri yıkıldı." diye konuştu.
"HAYATIMDA BÖYLE BİR ŞEY GÖRMEDİM"
Turan, Havsa Kaymakamı Yusuf Ataman ile jandarma ekiplerinin olayın hemen ardından köye geldiğini dile getirdi.Hortumda evi zarar gören Bahri Demiröz ise köylerinde fırtına nedeniyle büyük bir afet olduğunu, 55 yıldır hayatında böyle bir şey görmediğini ifade etti. Hortum nedeniyle çatılarının zarar gördüğünü aktaran Demiröz, "Bizim binalarımızın hepsi yıkıldı, hayvan ahırı yıkıldı. Allah'tan hayvanlarımız meradaydı. O yüzden kurtuldular. Can kaybının olmamasına seviniyorum." diye konuştu.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- İstanbul'da 38 Bin 480 Polis, Seçim Güvenliği İçin Görev Alacak
- Fuat Avni Hesabının Yöneticisi Aydoğan Vatandaş Kimdir?
- Meteoroloji'den İstanbul İçin Son Dakika Uyarısı!
- 15 Temmuz'da Gülen'e Gönderilen Mesajlara Ulaşıldı: Namazı Bozun!
- Erdoğan'dan Sert '15 Temmuz' Çıkışı: Chp Darbe Girişiminin Adeta İçinde
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Kocası Hastane Yerine Büyücüye Götürdü, İçine Şeytan Girmiş Denilerek Dili Ve Dudakları Dağlandı
- Ünlü Üniversitenin Yıl Sonu Partisinde Grup İlişki Skandalı!
- Abd'nin Kolorado Eyaletinde Genç Kadın Çocuklarının Önünde Sevgilisi Tarafından Yakılarak Öldürüldü!
- Dünya Bu İddiayı Konuşuyor! Afrika'da İlaç Karşılığında Genç Kızlarla Cinsel İlişkiye Girdiler
- Polis Memuru, Genç Kadını Uyuma Numarası Yaparak Taciz Etti!
Bu Haberle İlgili Yorumlar