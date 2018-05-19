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Eda, Ölen Üvey Annesiyle İlgili Dedikodulara Ateş Püskürdü
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Eda, ölen üvey annesiyle ilgili dedikodulara ateş püskürdü

EDA, ÖLEN ÜVEY ANNESİYLE İLGİLİ DEDİKODULARA ATEŞ PÜSKÜRDÜ

Sosyetik güzel Eda Taşpınar, kanserden kaybettiği üvey annesiyle arasının açık olduğu iddialarına "Bu dedikodular çok çirkin. Hiçbir sorumuz yok" şeklinde yanıt verdi.

Tarih : 19 Mayıs 2018, 10:40
Puan Ver : Eda, Ölen Üvey Annesiyle İlgili Dedikodulara Ateş Püskürdü(9/10)5

Eda Taşpınar'ın babası Teoman Taşpınar, kendisinden 15 yaş küçük olan ikinci eşi Hayal Taşpınar'ı kaybetti. Acı haberi alan Eda Taşpınar, Türkiye'ye dönüyor.

1 YILDIR KANSER TEDAVİSİ GÖRÜYORDU

Eda Taşpınar'ın babası, Moda Deniz Kulübü Başkanı Teoman Taşpınar (65), ikinci evliliğini kendinden 15 yaş küçük olan Hayal Beyazıt ile 2008'de sessiz sedasız yapmıştı. 1 yıldır kanser tedavisi gören 50 yaşındaki Hayal Taşpınar önceki gün sevenlerini üzdü, hayatını kaybetti. Cenazesi, Karacaahmet Şakirin Camii'nden bugün öğle vakti kaldırılacak.

CİCİ ANNESİ İLE ARASINDA SORUN MU VARDI?

Eda Taşpınar'ın kötü haberi duyduğunda Paris'te olması ve adının vefat ilanlarında yer almaması dedikoducuları anında harekete geçirdi. Eda'nın, cici annesi ile arasında sorun olduğunu konuşmaya başladılar.

"DEDİKODULAR ÇOK ÇİRKİN"

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Eda Taşpınar noktayı koydu: "Bu dedikodular çok çirkin. Hiçbir sorumuz yok. Hayal benim canımın içi. Cenazeye de geliyorum. Babamı yalnız bırakmam."

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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