ECE SEVİM ÖZTÜRK, FETÖ'YE YARDIMDAN TUTUKLANDI
Fetullahçı Terör Örgütü soruşturması kapsamında gözaltına alınan gazeteci Ece Sevim Öztürk, ''Örgüte üye olmamakla birlikte örgüte yardım etmek'' suçundan sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca, 15 Temmuz'daki darbe girişimi sonrasında bir sosyal paylaşım sitesi üzerinden FETÖ lehine paylaşımlarda bulunduğu iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheli Ece Sevim Öztürk, çıkarıldığı Nöbetçi İstanbul Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı.
FETÖ BİLEREK VE İSTEYEREK YARDIM ETMEK SUÇUNDAN TUTUKLANDI
Öztürk'ü FETÖ lehine paylaşımlarda bulunduğu ve bu eylemin süreklilik arz ettiği gerekçesiyle "Örgüt içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte, örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek" suçundan tutuklanması talebiyle hakimliğe sevk etti. Öztürk, çıkarıldığı Nöbetçi İstanbul Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı.
8 HAZİRAN'DA GÖZALTINA ALINMIŞTI
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca, Öztürk hakkında, 15 Temmuz'daki darbe girişimi sonrasında bir sosyal paylaşım sitesi üzerinden FETÖ lehine paylaşımlarda bulunduğu iddiasıyla soruşturma başlatılmıştı. Şüpheli Öztürk, soruşturma kapsamında, 8 Haziran'da gözaltına alınmıştı.
Kaynak: haberinburada
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