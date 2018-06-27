EBU HANZALA DAVASINDA KARAR VERİLDİ
DEAŞ'ın sözde Türkiye sorumlusu Ebu Hanzala'ya "silahlı terör örgütü kurma ve yönetme" suçundan 12 yıl 6 ay ile "terör örgütü propagandası" suçundan 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezası verildi.
DEAŞ'ın Türkiye sorumlusu olduğu ileri sürülen 'Ebu Hanzala' kod adlı Halis Bayancuk hakkında açılan dava karara bağlandı. Gerçekleşen davada mahkeme heyeti, 1 sene 20 gündür tutuklu bulunan Bayancuk'a 'silahlı terör örgütü kurma ve yönetme' suçundan 12 yıl 6 ay ile 'terör örgütü propagandası' suçundan 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezası verdi.
Kaynak: haberinburada
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