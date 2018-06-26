EBRU ŞALLI'NIN NİŞANLISI, ALMAN GENÇ KADINLA TEKNE KEYFİ YAPTI
Ünlü model Ebru Şallı'nın nişanlısı Uğur Akkuş, Yalıkavak çevresine demirlediği teknesinde genç bir kadınla görüntülendi.
Ebru Şallı'nın bir yıldır aşk yaşadığı Uğur Akkuş, Temmuz 2017'de Ebru Şallı ile aşkının ortaya çıktığı teknesinde Alman bir kız arkadaşı ile görüntülendi.
ALMAN KADINLA GÖRÜNTÜLENDİ
Teknesini Yalıkavak açıklarına demirleyen Akkuş, Alman misafiriyle güneşlenip denize girdi. kiliye yabancı uyruklu bir kişi daha eşlik etti.
"SADECE ARKADAŞIM"
Fotoğraflarının çekildiğini fark eden Uğur Akkuş muhabirlere açıklama yaptı: "Hanımefendi sadece arkadaşım. Zaten Ebru da kendisini tanıyor, sorun yok. Yanımızdaki ise onun erkek arkadaşı." Uğur Akkuş'un, Almanya'dan gelen misafiri güzelliğiyle dikkat çekti.Ebru Şallı ve Uğur Akkuş'un geçen sene çıkan görüntüsü
GEÇEN YIL EBRU'YU AĞIRLADI
Uğur Akkuş, geçen yıl Ebru Şallı ile görüntülendiği teknede bu kez arkadaşını misafir etti. Geçtiğimiz gün ilişkisi hakkında konuşan Şallı, "Biz ilişkimiz hakkında hiç yalan konuşmadık, sadece sustuk. Artık rahatım" demişti.
Kaynak: haberinburada
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