EBRU POLAT'IN, KARDASHİAN POZU SOSYAL MEDYADA BOMBA ETKİSİ YARATTI!
Cesur pozlarıyla ve eğlenceli şarkılarla gündeme gelen Ebru Polat'ın Kim Kardashian pozu sosyal medyada çok konuşuldu. Polat, paylaşımının altına "Kenarından köşesinden azıcık da olsa, olmuş mu" yazdı.
Sosyal medya üzerinden paylaştığı cesur pozlarıyla ve eğlenceli şarkılarıyla gündeme gelen Ebru Polat'ın, Kim Kardashian pozu sosyal medyada bomba etkisi yarattı. Ebru Polat hesabını yorumlara kapattı.
"AZICIK DA OLSA, OLMUŞ MU?"
Ebru Polat'ın cesur pozu, kısa süre içerisinde çok sayıda beğeni aldı. Polat paylaşımın altına "Kenarından köşesinden azıcık da olsa, olmuş mu?" yazdı.
Kaynak: haberinburada
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