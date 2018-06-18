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Düşman kardeşler, olimpiyatlara birlikte katılmak için el sıkıştı

DÜŞMAN KARDEŞLER, OLİMPİYATLARA BİRLİKTE KATILMAK İÇİN EL SIKIŞTI

Kuzey Kore ve Güney Kore, Ağustos'ta düzenlenecek Asya Oyunları'nın açılış ve kapanış seremonisine "Kore" adı ile tek bayrak altında katılma kararı aldı.

Tarih : 18 Haziran 2018, 19:10
Puan Ver : Düşman Kardeşler, Olimpiyatlara Birlikte Katılmak İçin El Sıkıştı(7/10)3

Kore yarımadasında barış rüzgarları esmeye devam ediyor. Güney Kore'nin Şubat ayında ev sahipliğinde gerçekleştirdiği 2018 PyeongChang Kış Olimpiyatlarının açılış ve kapanış seremonisinde tek bayrak altında bir araya gelen iki ülke, Asya Oyunlarında da 'Kore' adı ile tek bayrak altında yürüyecek. Kuzey Kore ve Güney Kore basketbol takımları, Asya Oyunları öncesinde 4 Temmuz'da Kuzey Kore'nin başkenti Pyongyang'da hazırlık maçı yapacak. İki takımın bir sonraki dostluk maçı ise Güney Kore'nin başkenti Seul'de yapılacak.

2020 OLİMPİYATLARINA BİRLİKTE KATILABİLİRLER

Güney Kore'nin ev sahipliğini yaptığı 2018 PyeongChang Kış Olimpiyatları'na da ortak takımla katılan Kuzey Kore ve Güney Kore'nin aldığı son karar, 2020 Tokyo Olimpiyatlarına da birlikte katılma ihtimalini güçlendirdi. Asya Oyunları, Ağustos-Eylül ayları arasında Endonezya'nın ev sahipliğine gerçekleştirilecek.

Güney Kore bugüne kadar katıldığı tüm olimpiyatlarda toplamda 337 madalya kazanırken Kuzey Kore'nin toplamda 56 madalyası bulunuyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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