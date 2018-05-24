DUSKO TOSİC, SIRBİSTAN MİLLİ TAKIMININ DÜNYA KUPASI KADROSUNA DAHİL EDİLDİ
Sırbistan Milli Takımı Teknik Direktörü Krstajic, Dusko Tosic'i 2018 FIFA Dünya Kupası aday kadrosuna dahil etti.
Sırbistan Milli Futbol Takımının 2018 FIFA Dünya Kupası'ndaki aday kadrosu açıklandı.
Milli takım teknik direktörü Mladen Krstajic, başkent Belgrad'da düzenlediği basın toplantısında, 27 kişilik aday kadroyu duyurdu.
İŞTE AÇIKLANAN KADRO
Kaleci: Vladimir Stojkovic (Partizan), Predrag Rajkovic (Tel Aviv), Aleksandar Jovanovic (Aarhus), Marko Dmitrovic (Eibar)
Defans: Aleksandar Kolarov (Roma), Antonio Rukavina (Villareal), Milan Rodic (Kızılyıldız), Branislav Ivanovic (Zenit), Uros Spajic (Anderlecht), Milos Veljkovic (Werder Bremen), Dusko Tosic (Guangzhou), Matija Nastasic (Schalke 04), Nikola Milenkovic (Fiorentina)
Orta Saha: Nemanja Maksimovic (Valencia), Dusan Tadic (Southampton), Andrija Zivkovic (Benfica), Mijat Gacinovic (Eintracht Frankfurt), Nemanja Radonjic (Kızılyıldız), Sergej Milinkovic-Savic (Lazio), Adem Ljajic (Torino), Filip Kostic (Hamburger), Nemanja Matic (Manchester United), Luka Milivojevic (Crystal Palace)Marko Grujic (Cardiff City)
Forvet: Aleksandar Mitrovic (Fulham), Luka Jovic (Eintracht Frankfurt), Aleksandar Prijovic (Thessaloniki)
Sırbistan 2018 FIFA Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında 4 Haziran'da Şili, 9 Haziran'da ise Bolivya ile karşılaşacak.
Kaynak: haberinburada
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