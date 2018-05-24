Beşiktaş'ta Talisca'nın Yerine İspanyol Yıldız Geliyor
İngiltere Dışişleri Bakanı'nı 18 Dakika Boyunca Telefonda İşlettiler
İbrahim Kalın'dan Fransa'ya Sert Çıkış: Türkiye'nin Sizden Talimat Aldığı Günler Geride Kaldı
3 Asırdır Okyanusun Dibinde Bekleyen Tarihin En Büyük Definesi Bulundu
Dusko Tosic, Sırbistan Milli Takımının Dünya Kupası Kadrosuna Dahil Edildi
Fetö'nün Çağrısıyla Bank Asya'ya Destek Olan Sami Boydak Tahliye Oldu
Trump, Kuzey Kore Lideri İle Yapacağı Buluşmayı İptal Etti
Arda'nın Cezasına İndirim Geldi
Ak Parti Duyurdu: Bor İçin Harekete Geçiliyor
Erdoğan Duyurmuştu! İşte 'millet Bahçesi'nden İlk Görüntüler
Trt, Fıfa Dünya Kupasını 4K Kalitesiyle Yayınlayacak
Şırnak'ta Hain Tuzak! Teröristlerin Saldırısına Uğrayan Korucu Şehit Oldu
Vergi Kaçıran Falcao'ya Hapis Cezası Çıktı
Başkent'te Barut Fabrikasında Patlama: 1 Ölü, 4 Yaralı!
Dört Büyükler Yatırımcılarına Borsada Kaybettirdi
Pideye De El Attılar! Baskın Yapan Ekipler Neye Uğradığını Şaşırdı
Erdoğan: Kamu Görevlilerinin Emeklilik Ek Göstergelerini 3 Bin 600 Güne Çıkaracağız
Trabzonspor'dan Ayrılık İddialarına Yalanlama Geldi
Erdoğan: Yeni Dönemde Cemevlerine Hukuki Statü Tanıyacağız
Antalya'da Motosikletli Tacizci Paniği! Parkta Oturan Kızlara Cinsel Organını Gösterdi

Dusko Tosic, Sırbistan Milli Takımının Dünya Kupası Kadrosuna Dahil Edildi

DUSKO TOSİC, SIRBİSTAN MİLLİ TAKIMININ DÜNYA KUPASI KADROSUNA DAHİL EDİLDİ

Sırbistan Milli Takımı Teknik Direktörü Krstajic, Dusko Tosic'i 2018 FIFA Dünya Kupası aday kadrosuna dahil etti.

Tarih : 24 Mayıs 2018, 18:20
Puan Ver : Dusko Tosic, Sırbistan Milli Takımının Dünya Kupası Kadrosuna Dahil Edildi(9/10)5

Sırbistan Milli Futbol Takımının 2018 FIFA Dünya Kupası'ndaki aday kadrosu açıklandı.

Milli takım teknik direktörü Mladen Krstajic, başkent Belgrad'da düzenlediği basın toplantısında, 27 kişilik aday kadroyu duyurdu.

İŞTE AÇIKLANAN KADRO

Kaleci: Vladimir Stojkovic (Partizan), Predrag Rajkovic (Tel Aviv), Aleksandar Jovanovic (Aarhus), Marko Dmitrovic (Eibar)

Defans: Aleksandar Kolarov (Roma), Antonio Rukavina (Villareal), Milan Rodic (Kızılyıldız), Branislav Ivanovic (Zenit), Uros Spajic (Anderlecht), Milos Veljkovic (Werder Bremen), Dusko Tosic (Guangzhou), Matija Nastasic (Schalke 04), Nikola Milenkovic (Fiorentina)

Orta Saha: Nemanja Maksimovic (Valencia), Dusan Tadic (Southampton), Andrija Zivkovic (Benfica), Mijat Gacinovic (Eintracht Frankfurt), Nemanja Radonjic (Kızılyıldız), Sergej Milinkovic-Savic (Lazio), Adem Ljajic (Torino), Filip Kostic (Hamburger), Nemanja Matic (Manchester United), Luka Milivojevic (Crystal Palace)Marko Grujic (Cardiff City)

Forvet: Aleksandar Mitrovic (Fulham), Luka Jovic (Eintracht Frankfurt), Aleksandar Prijovic (Thessaloniki)

Sırbistan 2018 FIFA Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında 4 Haziran'da Şili, 9 Haziran'da ise Bolivya ile karşılaşacak.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Dusko  Tosic  Sırbistan  Milli  Takımının  Dünya  Kupası  Kadrosuna  Dahil  Edildi    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER