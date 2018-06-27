DÜŞEN EĞİTİM UÇAĞI, GELECEĞİN PİLOTLARINI YETİŞTİRİYORDU
Sabah saatlerinde Adıyaman'da, eğitim uçuşu sırasında düşen uçağın, ülkenin ihtiyaç duyduğu pilotları yetiştirmek amacıyla geçen yıl eğitim vermeye başlayan Uçuş Eğitim Akademisi, kapsamında faaliyet gösterdiği öğrenildi.
Adıyaman'da eğitim uçuşu sırasında düşen uçağın, ülkenin ihtiyaç duyduğu pilotları yetiştirmek amacıyla geçen yıl Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi bünyesinde eğitim vermeye başlayan Uçuş Eğitim Akademisi, kapsamında faaliyet gösterdiği öğrenildi.
HOBİ AMAÇLI VEYA PROFESYONEL EĞİTİMLER
Yaklaşık 6 yıl önce hazırlıklarına başlanan Uçuş Eğitim Akademisi, geçen yıl Haziran ayında ilk etapta 3 pilotun teorik ve pratik eğitimleriyle çalışmalarına başladı. Hobi amaçlı pilot olmak isteyenlere Priavate Pilot Licance (PPL), genel havacılık sektöründe görev almak isteyenlere ATPL Frozen CPL IR lisansının verildiği eğitimler, Gaziantep Havalimanında dersliklerin de yer aldığı 400 metrelik hangarda 2 tek motorlu ve 1 çift motorlu toplam 3 uçakla veriliyordu.
PİLOT YETİŞTİREN 3 ÜNİVERSİTEDEN BİRİ
GAÜN Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İbrahim Halil Güzelbey, röportajda hayata geçirdikleri eğitimlerin Gaziantep ve bölge için son derece önemli olduğunu, eğitimin yanı sıra kendi uçaklarının bakım yetkisine sahip olacaklarını bildirmişti. Güzelbey, bu sayede Türkiye'de pilot yetiştiren üç devlet üniversitesinden biri olduklarına dikkati çekmişti. Sabah saatlerinde, GAÜN'e ait eğitim uçağının Adıyaman'da düşmesi sonucu kursiyer pilot Mehmet Önal hayatını kaybetmişti.
Kaynak: haberinburada
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