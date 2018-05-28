DÜNYANIN KONUŞTUĞU KALECİYE ÖLÜM TEHDİDİ!
Liverpool'un Real Madrid'e 3-1 mağlup olduğu Şampiyonlar Ligi finalinde yediği iki hatalı golle geceye damga vuran Liverpool kalecisi Loris Karius ölüm tehditleri alıyor.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde final karşılaşmasında Liverpool, Real Madrid'i 3-1 mağlup ederken Mohamed Salah'ın sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalması kadar kaleci Loris Karius'un yaptığı iki hata ile yenilen goller de damga vurdu. Karius, Benzema'nın skoru 1-0 yapan ve Bale'in durumu 3-1'e getiren gollerine hatalarıyla sebebiyet vermişti.
"UMARIM TÜM AİLEN ÖLÜR"
Liverpool'un 24 yaşındaki kalecisine bazı taraftarlar destek çıkarken bazıları ise tepkinin dozunu kaçırdı. Ölüm tehditlerine maruz kalanlar arasında Karius ve kız arkadaşı da yer alıyor. Mesajların üzerine bir Merseyside polisi sözcüsü Telegraph'a yaptığı açıklamada tehdit ve ağır hakaret içerikli mesajları incelemeye aldıklarını ifade etti. "Umarım tüm ailen ölür", "çocuğun kanser olup ölsün" Karius'a atılan mesajların bazıları…
KARIUS: HENÜZ UYUYABİLMİŞ DEĞİLİM
Karius, maçtan yaklaşık 24 saat sonra sosyal medya hesaplarından bir açıklama yapmış ve taraftarlardan, takım arkadaşlarından ve tüm Liverpool ekibinden "Gerçekten henüz uyuyabilmiş değilim. Sahneler sürekli olarak aklımdan tekrar tekrar geçiyor. Takım arkadaşlarımdan, siz taraftarlardan ve tüm ekipten sonsuz özür diliyorum. İki hatamla her şeyi mahvettiğimi ve sizi yüz üstü bıraktığımı biliyorum" sözleriyle özür dilemişti.
Kaynak: haberinburada
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