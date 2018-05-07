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DÜNYANIN GÖZÜ TRUMP'TA! İRAN KARARINA SAATLER KALDI


Dünyanın gözü Trump'ta! İran kararına saatler kaldı
Tarih : 07 Mayıs 2018, 23:50
Puan Ver : Dünyanın Gözü Trump'ta! İran Kararına Saatler Kaldı(10/10)6

ABD Başkanı Donald Trump, İran'la nükleer anlaşma hakkındaki kararını yarın yerel saatle 14.00'da Beyaz Saray'da açıklayacağını bildirdi.

ABD Başkanı Trump, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "İran anlaşmasıyla ilgili kararımı yarın saat 14.00'da Beyaz Saray'da açıklayacağım." ifadesini kullandı.

YAPTIRIM UYGULAMA SİNYALİ VERMİŞTİ

Seçim kampanyası döneminden bu yana söz konusu anlaşmanın "ABD tarihindeki en kötü anlaşmalardan biri olduğunu" savunan Trump, anlaşmadan çekilebileceğine ilişkin sinyaller vermişti.

Daha önceki açıklamalarında Trump, İran'la nükleer anlaşma konusunda 12 Mayıs'ta nihai kararını açıklayacağını belirtmiş ve ABD'nin anlaşmadan çıkıp İran'a yeniden yaptırımlar uygulayabileceği mesajını vermişti.

İLK ANLAŞMA 2015 YILINDA YAPILMIŞTI

Temmuz 2015'te, P5 1 ülkeleri grubu (Çin, Almanya, Fransa, Rusya, İngiltere ve ABD), İran ile nükleer anlaşma imzalamış ve bu Kapsamlı Ortak Eylem Planı (JCPOA) olarak da anılmıştı.

Söz konusu ülkeler İran'ın nükleer programına girmeyi kabul etmesi karşılığında uygulanan bazı ekonomik yaptırımları kaldırmayı kabul etmişti.

Almanya ve Fransa ise Dışişleri Bakanları aracılığıyla bugün yaptıkları açıklamalarında İran ile nükleer anlaşmaya bağlı kalacaklarını yineledi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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