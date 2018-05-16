Dünyanın en prestijli film festivali Cannes'da kırmızı halıda yürüyen Lübnanlı oyuncu Manal Issa "Gazze'ye saldırıları durdurun" pankartı açarak tüm dikkatleri üzerine çekti.

Dünyanın en prestijli film festivali Cannes'da, kırmızı halıda yürüyen Lübnanlı oyuncu Manal Issa "Gazze'ye saldırıları durdurun" pankartı açtı. Prömiyerini festivalde yapan 'Solo: A Star Wars Story'de rol alan kadın oyuncunun afişi, büyük ses getirdi.

PROTESTOLAR ARTIYOR

ABD'nin büyükelçiliğini Kudüs'e taşımasıyla alev alan Orta Doğu'da, İsrail askerlerinin 60'tan fazla Filistinliyi vahşice öldürmesi dünyayı sarstı. Katliam Brezilya'dan Yunanistan'a, ABD'den Filipinler'e, Güney Afrika'dan İsviçre'ye yeryüzünün dört bir yanında protesto edildi.

NETANYAHU'YA BÜYÜK ŞOK

İsrail'de de solcular sokağa inerek protesto gösterisi düzenledi ve ölümlerin derhal durdurulmasını istedi. Katliamın ardındaki bir numaralı isim İsrail Başbakanı Netanyahu, dün akşam resmi konutunda büyük bir şok yaşadı. İsrailli göstericiler, ellerinde pankartlarla Netanyahu'yu protesto etti.

FİLM FESTİVALİNDE PROTESTO

Dünyanın en prestijli film festivali Cannes'da, kırmızı halıda yürüyen Lübnanlı oyuncu Manal Issa 'Gazze'ye saldırıları durdurun' pankartı açtı. Prömiyerini festivalde yapan 'Solo: A Star Wars Story'de rol alan kadın oyuncunun afişi, büyük ses getirdi.

Kaynak: haberinburada