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Dünyanın en pahalısı! 4 metrekarelik alan, 760 bin dolara satıldı

DÜNYANIN EN PAHALISI! 4 METREKARELİK ALAN, 760 BİN DOLARA SATILDI

Hong Kong'da dört metrekarelik bir park yeri 760 bin dolara satıldı. Yani metrekare başına 190 bin dolar ile tarihin en pahalı kara parçası oldu.

Tarih : 06 Haziran 2018, 17:00
Puan Ver : Dünyanın En Pahalısı! 4 Metrekarelik Alan, 760 Bin Dolara Satıldı(8/10)4

Hong Konglu bir çift, otomobilini park etmek için 430 bin dolara park yeri aldı. Çin'de yayın yapan South China Morning Post gazetesinin haberine göre; çift satın aldıktan 9 ay sonra park yerini 760 bin dolara sattı.

DÜNYANIN EN PAHALI TOPRAK PARÇASI

Kowloon bölgesindeki 4 metrekarelik park yeri eylül ayında satın alınmıştı. Alan metrekare başına 190 bin dolar değeri ile dünyadaki en pahalı toprak parçası oldu.

MUHİTTE BİR DAİRE 12,7 MİLYON DOLAR

Hong Konglu emlak analisti Sandia Lau alanın fiyatıyla ilgili, "Lüks bir bölgede yaşanan bir satış. Bir daire 12.7 milyon dolar bu muhitte. Park yeri parasını umursamayacak insanların oturduğu bir bölge" diyor.

Geçen eylül ayında Hong Kong'da satılan 149 milyon dolarlık bir daire dünyanın en pahalı apartman dairesi olmuştu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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