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Dünyanın en işlek uçuş hattı belli oldu

DÜNYANIN EN İŞLEK UÇUŞ HATTI BELLİ OLDU

Singapur ile Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur arasındaki uçuş güzergahı, dünyadaki en işlek uluslararası uçuş rotası oldu.

Tarih : 04 Mayıs 2018, 16:20
Puan Ver : Dünyanın En İşlek Uçuş Hattı Belli Oldu(9/10)5

Havacılık araştırmaları şirketi OAG, geçen yılın Mart ayından bu yılın Şubat ayına kadarki dönemde kaydedilen verilere dayanarak dünyanın en işlek uçuş hatlarını açıkladı. Bu zaman aralığında, dünyanın en işlek uçuş hattı olarak belirtilen Singapur ile Kuala Lumpur havalimanları arasında 30 bin 537 uçuş yapıldığı kaydedildi.

4 MİLYONDAN FAZLA YOLCU TAŞINDI

Veriler, söz konusu süreçte, Kuala Lumpur-Singapur uçuş güzergahında 4 milyondan fazla yolcu taşındığını ve günde ortalama 84 uçuş yapıldığını gösterdi.

Listenin ikinci sırasında, 28 bin 887 uçuşla Hong Kong - Taipei, Tayvan hattı, üçüncü sırada da 27 bin 304 uçuşla Cakarta, Endonezya - Singapur rotası yer aldı.

Aynı süreçte, Hong Kong - Taipei hattında 6,5 milyon, Singapur - Cakarta hattında da yaklaşık 4,7 milyon yolcunun uçakla seyahat ettiği ortaya konuldu.

Listedeki 20 uçuş güzergahının 14'ünün Asya'da olduğu kaydedildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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