Forbes, geleneksel olarak yayınladığı "Dünyanın en güçlü insanları" listesini açıkladı. Dört yıl üst üste ilk sırada yer alan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i geride bırakan Çin Devlet Başkanı Şi Jinping ise en üst sıraya yerleşti. Putin listede ikinci sırada yer alırken üçüncü ABD Başkanı Donald Trump, dördüncü Almanya Başbakanı Angela Merkel, beşinci sırada ise dünyanın en zengin adamı olan ve teknoloji devi Amazon'un CEO'su Jeff Bezos yer aldı.

ADAYLARIN İNSANLARI ETKİLEME YETENEĞİNE BAKILIYOR

Forbes, adayların insanları etkileme yeteneğini, ellerindeki iktidarı ne kadar etkili kullandıklarını ve finansal kaynaklarını ne kadar etkili kullandıklarını dikkate aldıklarını aktardı. Filipinler Devlet Başkanı Başkanı Rodrigo Duterte ise Forbes dergisinin geleneksel olarak yayınladığı "Dünyanın en güçlü insanları" listesinde 69'uncu sırada yer aldı. Bir üst sıraya yükselen Duterte, 2017 listesinde 70'inci sırada yer alıyordu.

Kaynak: haberinburada