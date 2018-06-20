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Dünyanın En Büyük İnşaat Gemisi 3. Kez İstanbul Boğazı'ndan Geçiyor

DÜNYANIN EN BÜYÜK İNŞAAT GEMİSİ 3. KEZ İSTANBUL BOĞAZI'NDAN GEÇİYOR

Türk Akımı Doğalgaz Boru Hattı'nın derin sulardaki kısmını döşeme görevini üstlenen Pioneering Spirit gemisi, 3. kez İstanbul Boğazı'ndan geçiyor. Geçişin toplam 6 saat sürmesi bekleniyor.

Tarih : 20 Haziran 2018, 10:30
Puan Ver : Dünyanın En Büyük İnşaat Gemisi 3. Kez İstanbul Boğazı'ndan Geçiyor(8/10)4

Dünyanın en büyük inşaat gemisi olduğu belirtilen Pioneering Spirit, İstanbul Boğazı'ndan sabah saatlerinde geçişe başladı. Karadeniz'e doğru ilerleyişini sürdüren geminin boğazdan geçişine Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı 1 acil müdahale gemisi, 2 tahlisiye botu ve 5 römorkör eşlik ediyor. Pioneering Spirit'in geçişi nedeniyle boğazda transit gemi trafiği her iki yönde geçişlere kapatıldı.

TÜRKAKIM'IN İKİNCİ HATTININ İNŞASINA DEVAM EDECEK

Geminin, Karadeniz'e açıldıktan sonra TürkAkım'ın halihazırda 224 kilometresi tamamlanan ikinci hattının inşasına devam ederek bu hattı Kıyıköy'e ulaştırması hedefleniyor.

Her biri 15.75 milyar metreküplük toplam iki hattan oluşacak ve toplam kapasitesi 31.5 milyar metreküp olacak Türk Akımı Doğalgaz Boru Hattı ilk defa 2014'te Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından duyurulmuştu.

İLK HAT 30 NİSAN'DA ÜLKE KIYISINA ULAŞMIŞTI

930 kilometre uzunluğuna sahip iki ayrı boru hattının ilki Türkiye'ye doğal gaz arzı sağlarken, diğer hat Türkiye üzerinden Avrupa'ya ulaşacak.

Türkiye üzerinden Avrupa'ya gidecek ikinci hattın çıkış noktası için Yunanistan ve Bulgaristan seçenekleri üzerinde görüşmeler devam ediyor.

Türkiye'ye doğal gaz sağlayacak ilk hat 30 Nisan'da ülke kıyısına ulaşmıştı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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