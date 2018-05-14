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Dünyada yılın lideri ödülünü ilk kez bir Türk aldı

DÜNYADA YILIN LİDERİ ÖDÜLÜNÜ İLK KEZ BİR TÜRK ALDI

İngiltere merkezli FIRST, 2017 Yılı Sorumlu Lideri Ödülü'ne Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı'yı layık gördü. Sabancı, FIRST Yılın Sorumlu Lideri Ödülü'nü alan ilk Türk oldu.

Tarih : 14 Mayıs 2018, 14:10
Puan Ver : Dünyada Yılın Lideri Ödülünü İlk Kez Bir Türk Aldı(7/10)3

Sabancı Holding'ten yapılan açıklamaya göre, dünya genelinde ülke, endüstri ve finans liderleri arasında ilişki geliştirmeyi hedefleyen İngiltere merkezli FIRST tarafından düzenlenen "Yılın Sorumlu Lideri Ödülü", 2017 yılı için, Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı'ya verildi. Sabancı, FIRST Yılın Sorumlu Lideri Ödülü'nü alan ilk Türk oldu.

DÜNYANIN EN İTİBARLI LİDERLİK ÖDÜLLERİ ARASINDA

Güler Sabancı ödülü Londra'da Lordlar Kamarası'nda düzenlenen tören ile Lord Judge'dan aldı. Törene ayrıca Lord Cormack, The Lord Astor of Hever, Lady Virginia Bottomley, FIRST Yönetim Kurulu Başkanı Rupert Goodman, Türkiye'nin Londra Büyükelçisi Abdurrahman Bilgiç ile yabancı misyon ve iş dünyası temsilcileri katıldı.

2000 yılından bugüne kadar her yıl dünya genelindeki şirket ve sivil toplum kuruluşlarına verilen ödülün verileceği isim, uluslararası bir jürinin değerlendirmesi ile belirleniyor. 17 yıldır gerçekleştirilen ve uluslararası şirketlerin liderlerine verilen FIRST Ödülleri, dünyanın en itibarlı liderlik ödülleri arasında gösteriliyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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