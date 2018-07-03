DÜNYA'DA SADECE HATAY'DA YAŞAYAN GEYİK BÖCEĞİNE JAPONLAR 700 BİN LİRA VERİYOR
Türkiye'de koruma altında bulunan ve sadece Hatay'da yaşayan geyik böceği Bilecik'te ilk defa görülürken böcek, Japonlar tarafından sanal ortamda 150 bin dolara alıcı buluyor.
Dünyada sadece Hatay'ın Amanos dağlarında yaşayan, Japonların çizgi film kahramanı, koleksiyoncuların gözdesi olan ve nesli tehlike altında bulunan geyik böceği Bilecik'te görülürken, nesli tükenmekte olan bu böceğin üniversiteye verilmesi kararlaştırıldı.
KENTE NASIL GELDİĞİ BİLİNMİYOR
Kentte bulunan ve Bilecik Belediyesi Veterinerlik İşleri Müdürlüğüne bir kavanoz içinde teslim edilen böceğin yaptıkları incelemelerin ardından 'Geyik Böceği' olduğunu aktaran Bilecik Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Nedret Avcı, "Geyik böceği Hatay'ın Amanos dağlarında bulunan bir böcek. Buralarda gözükmeyen, görünmeyen nadir böceklerden bir tanesi. İlimize nasıl geldiğini bilmiyoruz, bilememekteyiz. Koruma altında olan ve nesli tükenen bir böcek. İnsan sağlığına herhangi bir zararı yok. Bunlar genelde meşelerde ve çürümüş ağaçlarda yaşayan böcekler. Ömürleri yaklaşık 7-8 yıl. Yumurtladıkları zaman 15-20 tane yumurta yapıyorlar. Yumurtladıktan 2 ay sonra da ölüyorlar. Bir geyik böceğinin bu boyuta gelmesi için yaklaşık 8 yıl gibi bir zaman geçmesi gerekiyor. Bunu da şimdi üniversitemize vereceğiz, teslim edeceğiz. Gerekli incelemeleri üniversitemiz yapacak" dedi.
JAPONYA'DA 150 BİN DOLARA SATILIYOR
Bu böceğin dünya üzerinde sadece Türkiye'de yetiştiğini ve bu yüzden Japonya'da koleksiyoncuların yüksek paralar karşılığında aldığını anlatan Avcı, "Geyik böceğini Japonya'da koleksiyon olarak kullanıyorlar. Bu elimizdeki 6 anteni olanı. Bunların en çok para eden türü bu, yaklaşık Japonya'da 150 bin dolarlardan bahsediliyor. O yüzden bunu koruma altına alıp nesli tükendiği için üniversitemize teslim edeceğiz. Almanya'da şu anda parayla alıp satıyorlarmış öyle söyleniyor. Ama biz üniversitemize teslim edip korumasını sağlayacağız" ifadelerini kullandı.
DOĞADAKİ EN BÜYÜK BÖCEKLERDEN BİRİ
Böceğin çok büyük olduğunu için halk dilinde 'Allah'ın öküzü' olarak da adlandırıldığını ifade eden Avcı, "Bu doğada en büyük böceklerden bir tanesi. Böceklerin kralı. Allah'ın öküzü gibi isimler de koymuşlar. Ama asıl geyik böceğidir" dedi.
Kaynak: haberinburada
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