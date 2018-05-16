Uluslararası denetim ve danışmanlık şirketi EY'nin "Finansal Katılımda İnovasyon" adlı raporuna göre, dünya genelinde 1,6 milyar bireyin banka hesabı bulunmuyor.

Uluslararası denetim ve danışmanlık şirketi EY'nin "Finansal Katılımda İnovasyon" adlı raporuna göre, dünya genelinde 1.6 milyar bireyin banka hesabı, 20 milyonun üzerinde mikro, küçük ve orta ölçekli işletmenin ise bankacılık hizmetlerine erişimi bulunmuyor.

DÜNYADAKİ BANKALARIN GELİRLERİ 2 YIL İÇİNDE 200 MİLYAR DOLAR OLACAK

Araştırmada, bu nedenle teknolojik ilerlemelerin bireysel müşterilerle birlikte mikro, küçük ve orta ölçekli şirketlere hizmet sunma maliyetlerini azaltmasının gelişmekte olan ülkelerde faaliyet gösteren bankalar için yeni büyüme fırsatları oluşturduğu vurgulandı. Finansal katılım, bireylerin bankacılık hizmetlerine erişim sağlaması ile finansal ürün ve hizmetler yoluyla finansal sisteme dahil olmalarını ifade ediyor.

EY'nin raporunda, finansal katılımını artarak tabana yayılmasıyla 2020 yılına kadar dünya genelindeki bankaların gelirlerinin 200 milyar dolara, Türkiye'deki bankaların ise gelirlerini yaklaşık 8 milyar dolara yükseltebileceğine değinildi.

Kaynak: haberinburada