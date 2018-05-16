DÜNYADA BANKALARA DİRENEN 1,6 MİLYAR İNSAN BULUNUYOR
Uluslararası denetim ve danışmanlık şirketi EY'nin "Finansal Katılımda İnovasyon" adlı raporuna göre, dünya genelinde 1,6 milyar bireyin banka hesabı bulunmuyor.
Uluslararası denetim ve danışmanlık şirketi EY'nin "Finansal Katılımda İnovasyon" adlı raporuna göre, dünya genelinde 1.6 milyar bireyin banka hesabı, 20 milyonun üzerinde mikro, küçük ve orta ölçekli işletmenin ise bankacılık hizmetlerine erişimi bulunmuyor.
DÜNYADAKİ BANKALARIN GELİRLERİ 2 YIL İÇİNDE 200 MİLYAR DOLAR OLACAK
Araştırmada, bu nedenle teknolojik ilerlemelerin bireysel müşterilerle birlikte mikro, küçük ve orta ölçekli şirketlere hizmet sunma maliyetlerini azaltmasının gelişmekte olan ülkelerde faaliyet gösteren bankalar için yeni büyüme fırsatları oluşturduğu vurgulandı. Finansal katılım, bireylerin bankacılık hizmetlerine erişim sağlaması ile finansal ürün ve hizmetler yoluyla finansal sisteme dahil olmalarını ifade ediyor.
EY'nin raporunda, finansal katılımını artarak tabana yayılmasıyla 2020 yılına kadar dünya genelindeki bankaların gelirlerinin 200 milyar dolara, Türkiye'deki bankaların ise gelirlerini yaklaşık 8 milyar dolara yükseltebileceğine değinildi.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Arap Dünyası Türkiye'den Bir Gün Sonra Niyetlenecek!
- Araç Paylaşım Uygulaması Kullanarak Memleketine Gitmek İsteyen Genç Kızın Cesedi Bulundu
- Soros Vakfı, 'soros'u Durdur' Yasası Çıkaran Ülkeden Çekiliyor
- Abd Basını Yerden Yere Vurdu: Babasının Küçük Gulyabanisi
- Kapkaççıya Direnince Suratından Bıçaklandı, Halini Görenler Dondu Kaldı
Bu Haberle İlgili Yorumlar