DÜNYACA ÜNLÜ YILDIZ TÜRKİYE'YE İDDİALI GELİYOR: ÇOK EĞLENCELİ OLACAK
Kolombiyalı ünlü şarkıcı Shakira, dünya turnesi "El Dorado" kapsamında 11 yıl sonra yeniden Türkiye'ye geliyor. Shakira, konseri Facebook'ta "Çok eğlenceli olacak" diyerek duyurdu.
Shakira Türkiye'ye geliyor 11 Grammy ödülü sahibi ünlü Kolombiyalı şarkıcı Shakira, dünya turnesi 'El Dorado' kapsamında 11 yıl sonra yeniden Türkiye'ye geliyor. Shakira, konseri Facebook hesabında, "Çok eğlenceli olacak!" diye duyurdu.
SHAKİRA, FACEBOOK'TA "ÇOK EĞLENCELİ OLACAK" DİYE YAZDI
BKM organizasyonuyla İstanbul'da sahneye çıkacak Shakira, 103 milyon takipçisinin olduğu Facebook hesabından şunları yazdı: "İstanbul'da yeniden sahnede olmak için, en sevdiğiniz şarkıları hep birlikte söylemek için sabırsızlanıyorum. Çok eğlenceli olacak!"
11 YIL ARADAN SONRA YENİDEN İSTANBUL'DA
Whenever Wherever, Hips Don't Lie gibi şarkılarıyla tanınan Latin müziğin en önemli isimlerinden Shakira 11 yıl aradan sonra yeniden İstanbul'da. Lübnan asıllı Kolombiyalı şarkıcı, söz yazarı, dansçı ve oyuncu olan Shakira 41 yaşında olmasına rağmen enerjisinden hiçbir şey kaybetmiyor. 2 kez Grammy, 10 kez Latin Grammy, 14 kez Billboard Latin Müzik Ödülü kazandı.
"EL DORADO" İSİMLİ ALBÜMÜYLE EN İYİ LATİN POP MÜZİĞİ GRAMMY ÖDÜLÜ KAZANMIŞTI
2010 yılında seslendirdiği Dünya Kupası şarkısı "Waka Waka" ile birlikte Afrika'da düzenlenen etkinliğe damgasını vuran vuvuzela enstrümanıyla beraber ses getirmişti. Geçtiğimiz sene yayınladığı "El Dorado" isimli albümüyle en iyi latin pop müziği dalında Grammy ödülünü kazanmıştı.
Kaynak: haberinburada
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