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Dünyaca Ünlü Yıldız Shakira, Mustafa Sandal'ın 13 Yıl Önce Hediye Ettiği Bağlamayı Evinde Saklıyor
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Dünyaca Ünlü Yıldız Shakira, Mustafa Sandal'ın 13 Yıl Önce Hediye Ettiği Bağlamayı Evinde Saklıyor

DÜNYACA ÜNLÜ YILDIZ SHAKİRA, MUSTAFA SANDAL'IN 13 YIL ÖNCE HEDİYE ETTİĞİ BAĞLAMAYI EVİNDE SAKLIYOR

Shakira ve eşi Barcelona'nın yıldızı Gerard Pique'nin 11,5 milyon dolara satışa çıkardığı evinde Mustafa Sandal'ın hediye ettiği sazı baş köşede saklıyor.

Tarih : 05 Haziran 2018, 14:20
Puan Ver : Dünyaca Ünlü Yıldız Shakira, Mustafa Sandal'ın 13 Yıl Önce Hediye Ettiği Bağlamayı Evinde Saklıyor(10/10)6

Popstar Shakira ve eşi Barcelona'nın yıldızı Gerard Pique'nin Miami'de satımaya karar verdikleri evleri manşetlere çıktı. Shakira'nın milyon dolarlık evindeki Türk izleri ise şaşırttı.

MUSTAFA'NIN HEDİYESİ BAŞ KÖŞEDE SAKLIYOR

Shakire ve Pique'nin evindeki bir detay ise Türk hayranlarına sürpriz oldu. Evin odalarından birinde şarkıcı Mustafa Sandal'ın 2005 yılında hediye ettiği bağlama baş köşede duruyor. Evde diğer dikkat çeken detay ise salonun ortasında duran nargile oldu.

11,5 MİLYON DOLAR SATIYOR

Popstar Shakira ve eşi Barcelona'nın yıldızı Gerard Pique satılığa çıkardıkları büyük lüks evleri için 11,5 milyon dolar istiyor. Shakira, satışa çıkardığı evi 2001 yılında 3,3 milyon dolara almıştı.

KENDİNE AİT İSKELESİ VAR

Dev bir havuzun yer aldığı lüks konut ayrıca ev sinemasına da sahip. Palmiyelerle çevrili büyük havuzun yanı sıra evin kendine ait bir iskelesi de var. Altı yatak odası bulunan ev, geçtiğimiz yıllarda yenilendi. Çift evin parkelerini İspanya'dan özel olarak getirtti, ana kapı da yine Avrupa'dan ABD'ye taşındı.

İşte Shakira'nın görkemli evi...

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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