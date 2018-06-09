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Dünyaca Ünlü Şarkıcı Rita Ora Sevgilisiyle Tatilin Tadını Çıkardı
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Dünyaca Ünlü Şarkıcı Rita Ora Sevgilisiyle Tatilin Tadını Çıkardı

DÜNYACA ÜNLÜ ŞARKICI RİTA ORA SEVGİLİSİYLE TATİLİN TADINI ÇIKARDI

Havuz kenarında güneşin tadını çıkaran Rita Ora, sevgilisi Andrew Watt'ın ilginç sevgi gösterisiyle keyifli dakikalar geçirdi.

Tarih : 09 Haziran 2018, 19:20
Puan Ver : Dünyaca Ünlü Şarkıcı Rita Ora Sevgilisiyle Tatilin Tadını Çıkardı(6/10)2

Dünyaca ünlü şarkıcı Rita Ora'nın Romantik Toskana gezisinde ortaya çıkan bu ilginç görüntüler objektiflere saniye saniye yansıdı. Havuz kenarında güneşin tadını çıkaran Rita Ora, sevgilisi Andrew Watt'ın ilginç sevgi gösterisiyle keyifli dakikalar geçirdi.

KİTAP OKUMAYI TERCİH ETTİ

Sevgilisinin ilgisini üzerine çekmek için her yolu deneyen Andrew Watt, Rita Ora'nın ayağını emdi. Rita Ora, şezlongunda kitap okurken sevgilisi ayağını emdi. Fakat Rita Ora sevgilisiyle ilgilenme niyetinde değildi.Ünlü şarkıcı, sevgilisinin ilgisine karşılık vermek yerine kitabıyla ilgilenmeyi tercih etti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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