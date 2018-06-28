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Dünyaca ünlü marka, İstanbul'daki dolu uyarısını fırsata çevirdi

DÜNYACA ÜNLÜ MARKA, İSTANBUL'DAKİ DOLU UYARISINI FIRSATA ÇEVİRDİ

Metorojinin İstanbul için yaptığı dolu uyarısının vatandaşların arabalarının üzerini battaniye ve kilimle kaplaması dev alışveriş zincirine ilham oldu. Firma, battaniyeyle kaplanan araçları reklamlarında model olarak kullandı.

Tarih : 28 Haziran 2018, 14:40
Puan Ver : Dünyaca Ünlü Marka, İstanbul'daki Dolu Uyarısını Fırsata Çevirdi(9/10)5

Meteoroloji'nin geçtiğimiz yıl gerçekleşen ve İstanbul'da pek çok aracın zarar görmesine neden olan dolu yağışının bir benzerinin olabileceği yönündeki uyarısı araç sahiplerini de harekete geçirdi. İstanbul sokakları halı ve kilimlerle araçların kaplandığı renkli manzaralara sahne oldu.

KRİZİ FIRSATA ÇEVİRDİLER

Araçların battaniye ve kilimle kaplanmasıİsveçli mobilya markasına ilham oldu. Marka, araçların fotoğrafını paylaşarak "Sonraki doluda daha renkli görüntüler sergilemek isteyenlere…" diyerek sosyal medyada reklam yaptı.

ÇOK BEĞENİLDİ

Markanın yaptığı reklam, sosyal medya kullanıcıları tarafından çok beğenilerek kısa sürede binlerce kez paylaşıldı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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