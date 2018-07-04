DÜNYACA ÜNLÜ BANKADAN ÇOK KRİTİK UYARI: 98 KRİZİ TEKRARLANABİLİR
ABD'li finans devi Bank of America, 1997-1998 küresel ekonomik krizin tekrarlanabileceği uyarısı yaptı.
ABD'li finans devi Bank of America, 1997-1998 küresel ekonomik krizinin tekrarlanabileceği uyarısında bulundu.
ASYA BÖLGESİNDE KRİZ PATLAK VERDİ
Bank of Amerika uzmanları, küresel fon piyasalarındaki eğilimleri üzerinde yaptıkları analizde bu eğilimlerin Asya bölgesinde ekonomik krizin patlak verdiği ve Rusya'nın temerrüde düştüğü 1998 yılındakilerle benzer olduğu sonucuna vardı.
GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELER DOLAR KARŞISINDA GERİLEDİ
Gelişmekte olan ülkelerin güçlü dolar karşısında gerilediğini, ABD büyümesindeki pozitif görünüm ile teknoloji hisselerinin yükseldiği kaydeden Bank of Amerika stratejisti Michael Hartnett, bu iki gelişmenin en son 20 yıl önce görüldüğünü vurguladı.
SARSINTI GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERİ ETKİSİ ALTINA ALMIŞTI
Tayland para biriminin baht'ın 1997'de devalüe olması ile başlayan sarsıntı diğer gelişmekte olan ülkeleri etkisi altına almış ve 1998'de Rusya'nın temerrüde düşmesine yol açmıştı.
Kaynak: haberinburada
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