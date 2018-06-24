DÜNYA KUPASININ KRİTİK MAÇI CÜNEYT ÇAKIR'IN
Rusya'da düzenlenen Dünya Kupasında görev yapan Cüneyt Çakır, Nijerya - Arjantin mücadelesini yönetecek. Arjantin, maçı kazanamazsa turnuvadan elenecek.
Türk hakem Cüneyt Çakır, Rusya'da düzenlenen 2018 FIFA Dünya Kupası'nda ikinci maçına 26 Haziran Salı günü çıkacak.
FIFA'dan yapılan açıklamaya göre Çakır, Nijerya ile Arjantin arasında oynanacak D Grubu üçüncü maçını yönetecek.
MAÇ 21.00'DE BAŞLAYACAK
Saint Petersburg şehrindeki Saint Petersburg Stadı'nda saat 21.00'de başlayacak müsabakada Cüneyt Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Müsabakanın 4. hakemi ise Hollanda Futbol Federasyonundan Bjorn Kuipers olacak.
FAS - İRAN MAÇINI YÖNETMİŞTİ
Üst üste ikinci kez bu büyük organizasyonda görev alan Çakır ve ekibi, 2018 Dünya Kupası'nda Fas ile İran arasında yine Saint Petersburg'da oynanan B Grubu'nun açılış karşılaşmasını yönetmişti. 42 yaşındaki Türk hakem ayrıca Rusya-Mısır maçında da dördüncü hakem olarak görev yaptı.
2014 FIFA Dünya Kupası'da yönettiği 3 maçla Dünya Kupası'nda toplam 5. maçına çıkacak Çakır, böylece 163. uluslararası karşılaşmasını yönetecek.
Kaynak: haberinburada
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