DÜNYA KUPASININ KAHİN KEDİSİ, İLK TAHMİNİNİ YAPTI
Rusya'da düzenlenen Dünya Kupasının sembollerinden kedi Achilles, Rusya - Suudi Arabistan maçında ev sahibi ekibin kazanacağı tahmininde bulundu.
2018 Dünya Kupasında tüm gözler maçlar öncesinde kahin kedi Achilles'in üzerinde olacak. 2014 Dünya Kupasının sembollerinden Ahtopot Paul gibi maç tahminlerinde bulunan Achilles, ilk tahminini yaptı.
İLK MAÇI "RUSYA KAZANIR" DEDİ
Kedi maması kaplarını seçerek galip gelecek takımı belirleyen kahin kedi Achilles, Rusya ile Suudi Arabistan arasında oynanacak Dünya Kupası'nın açılış maçı için tahminde bulundu.
Rusya forması giyerek tahminde bulunan Achilles, Rusya - Suudi Arabistan maçı için tahminini Rusya'dan yana kullandı.
Kaynak: Sporx
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Abd'den Tarihi Karar! Şiddet Mağdurları Artık Sığınmacı Olamayacak
- 7 Yaşındaki Altan Kaya Almanya'nın En Genç Arıcılarından Biri Oldu
- Böylesine İlk Kez Rastlanıyor! Güvercin Başlı Balık Yakalandı
- 26 Yıllık İsim Krizi Bitti! Yunanistan İstedi, Makedonya Hükümeti Ülkenin Adını Değiştirdi
- Paris'te Silahlı Saldırgan 3 Kişiyi Rehin Aldı! Polis Operasyonu Sonucu Saldırgan Yakalandı
Bu Haberle İlgili Yorumlar