2018 Dünya Kupasında tüm gözler maçlar öncesinde kahin kedi Achilles'in üzerinde olacak. 2014 Dünya Kupasının sembollerinden Ahtopot Paul gibi maç tahminlerinde bulunan Achilles, ilk tahminini yaptı.

İLK MAÇI "RUSYA KAZANIR" DEDİ

Kedi maması kaplarını seçerek galip gelecek takımı belirleyen kahin kedi Achilles, Rusya ile Suudi Arabistan arasında oynanacak Dünya Kupası'nın açılış maçı için tahminde bulundu.

Rusya forması giyerek tahminde bulunan Achilles, Rusya - Suudi Arabistan maçı için tahminini Rusya'dan yana kullandı.

Kaynak: Sporx

Kaynak: haberinburada