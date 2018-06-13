Uefa Cezasına Galatasaray'dan İlk Yorum: 35 Milyonun 2'sini Vereceğiz
Ümit Özat, 1. Lig Ekibinin Başına Geçiyor
Fenerbahçe Kombineleri, 3 Temmuz'da Satışa Çıkıyor
Kurt Hoca, Real Madrid'in Teklifini Elinin Tersiyle İtti
Dünya Kupasının Kahin Kedisi, İlk Tahminini Yaptı
İstanbul'da Bayram Trafiği Başladı
Erdoğan Anahtarı Teslim Etti! Eren Bülbül'ün Ailesine Ev Hediye Edildi
Valiz Cinayetinin Altından Anne Tacizi Çıktı, İki Kardeş Kaçarken Yakalandı
Guti, Beşiktaş'ın Teklifini Kabul Etti
Eskişehirspor'da Halil Ünal Yeniden Başkan
Taraftarın Beklediği Transfer Müjdesini Fikret Başkan Verdi
Rus Kadınlara Uyarı Geldi: Dünya Kupasına Gelen Erkeklerle Yatmayın
Genç Mühendisin Sır Ölümünü Kötü Koku İhbarı Ortaya Çıkardı!
Ayakkabısız Kaldılar! Dünya Kupasına 1 Gün Kala Kriz Çıktı
Efsane Golcü Inzaghi, İtalyan Takımının Başına Geçti
Galatasaray'ın Uefa'dan Aldığı Ceza Belli Oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İnce'ye 'beyaz Türk' Cevabı!
Dünya Kupasında Cüneyt Çakır'ın İlk Maçı Belli Oldu
İstanbul'da Korkutan Fabrika Yangını Kontrol Altına Alındı!
Gürcistan Başbakanı Görevinden İstifa Etti!

Dünya Kupasının kahin kedisi, ilk tahminini yaptı

DÜNYA KUPASININ KAHİN KEDİSİ, İLK TAHMİNİNİ YAPTI

Rusya'da düzenlenen Dünya Kupasının sembollerinden kedi Achilles, Rusya - Suudi Arabistan maçında ev sahibi ekibin kazanacağı tahmininde bulundu.

Tarih : 13 Haziran 2018, 21:20
Puan Ver : Dünya Kupasının Kahin Kedisi, İlk Tahminini Yaptı(6/10)2

2018 Dünya Kupasında tüm gözler maçlar öncesinde kahin kedi Achilles'in üzerinde olacak. 2014 Dünya Kupasının sembollerinden Ahtopot Paul gibi maç tahminlerinde bulunan Achilles, ilk tahminini yaptı.

İLK MAÇI "RUSYA KAZANIR" DEDİ

Kedi maması kaplarını seçerek galip gelecek takımı belirleyen kahin kedi Achilles, Rusya ile Suudi Arabistan arasında oynanacak Dünya Kupası'nın açılış maçı için tahminde bulundu.

Rusya forması giyerek tahminde bulunan Achilles, Rusya - Suudi Arabistan maçı için tahminini Rusya'dan yana kullandı.

Kaynak: Sporx

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Dünya  Kupasının  Kahin  Kedisi  İlk  Tahminini  Yaptı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER