Dünya Kupası C Grubu son maçında Danimarka, Fransa ile karşı karşıya geliyor. Saat 17.00'de başlayan mücadele, 0-0 devam ediyor.

2018 FIFA Dünya Kupasında C Grubunda Danimarka ile Fransa karşı karşıya geliyor.

Saat 17.00'de başlayan mücadele Başkent Moskova'da bulunan Luzhniki Stadında oynanıyor.

AVUSTRALYA - PERU MAÇI DA BAŞLADI

C Grubunun diğer maçında ise Avustralya, Peru ile karşılaşıyor. Grupta 1 puanı bulunan Avustralya, üst tura çıkmak Peru'yu devirerek Danimarka'nın kaybetmesini bekleyecek. Aynı saatte başlayan mücadele, 0-0 devam ediyor.

DANİMARKA - FRANSA CANLI ANLATIM

1' Mücadelenin ilk yarısı hakemin düdüğüyle başladı.

İLK 11'LER:

DANİMARKA:

Schmeichel, Dalsgaard, Kjaer, Christensen, Jorgensen, Stryger, Delaney, Braithwaite, Eriksen, Sisto, Cornelius

FRANSA:

Mandanda, Sidibe, Kimpembe, Varane, Hernandez, Nzonzi, Kante, Lemar, Griezmann, Dembele, Giroud

Kaynak: haberinburada