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Dünya Kupasında zorlu maç başladı

DÜNYA KUPASINDA ZORLU MAÇ BAŞLADI

Dünya Kupası E Grubunda Brezilya, Kosta Rika ile karşı karşıya geliyor. Saat 15.00'te başlayan mücadele, 0-0 devam ediyor.

Tarih : 22 Haziran 2018, 15:20
Puan Ver : Dünya Kupasında Zorlu Maç Başladı(10/10)6

Dünya Kupasında favori olarak gösterilen Brezilya ikinci maçına Kosta Rika karşısında çıkıyor.

Saat 15.00'te başlayan maç, TRT 1'den canlı olarak yayınlanıyor.

CANLI ANLATIM

1' Düdük çaldı ve zorlu maçın ilk yarısı başladı.

İLK 11'LER

BREZİLYA:

Alisson; Fagner, Silva, Miranda, Marcelo; Paulinho, Casemiro, Coutinho; Willian, Gabriel Jesus, Neymar

KOSTA RİKA:

Keylor Navas; Gamboa, Acosta, Gonzalez, Oscar Duarte, Oviedo; Venegas, Guzman, Borges, Bryan Ruiz; Urena

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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