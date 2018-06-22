DÜNYA KUPASINDA ZORLU MAÇ BAŞLADI
Dünya Kupası E Grubunda Brezilya, Kosta Rika ile karşı karşıya geliyor. Saat 15.00'te başlayan mücadele, 0-0 devam ediyor.
Dünya Kupasında favori olarak gösterilen Brezilya ikinci maçına Kosta Rika karşısında çıkıyor.
Saat 15.00'te başlayan maç, TRT 1'den canlı olarak yayınlanıyor.
CANLI ANLATIM
1' Düdük çaldı ve zorlu maçın ilk yarısı başladı.
İLK 11'LER
BREZİLYA:
Alisson; Fagner, Silva, Miranda, Marcelo; Paulinho, Casemiro, Coutinho; Willian, Gabriel Jesus, Neymar
KOSTA RİKA:
Keylor Navas; Gamboa, Acosta, Gonzalez, Oscar Duarte, Oviedo; Venegas, Guzman, Borges, Bryan Ruiz; Urena
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Polisin, Selde Mahsur Kalan Vatandaşı Sırtında Taşıdığı Anlar Kamerada
- 3. Havaalanı İle Birlikte 25 Bin Tl Maaşla Bin Kişi İşe Alınacak
- Deniz Baykal, Seyyar Sandıkta Oy Kullanacak
- Bakan Özhaseki, İmar Barışı'na Başvuru Sayısının 1 Milyonu Aştığını Açıkladı
- Lüks Yaşamıyla Dikkat Çeken Eski Uzman Çavuş, 233 Kg Eroinle Yakalandı
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Her Gün Köpeğinin İdrarını İçiyor: Cildime Çok İyi Geliyor!
- Cinsel İlişkiden Bıkınca Çiftlere Danışmanlık Hizmeti Vermeye Başladı, Kazancını Üçe Katladı
- Bahtsız Adamı Döve Döve Öldürdüler! Suçunu Öğrenince Şoke Olacaksınız
- Lotonun Formülünü Çözen Matematikçi 7. Defa İkramiye Kazandı
- Jinekologtan Hastasına Ahlaksız Teklif: İlişkiye Girmek İster Misin?
Bu Haberle İlgili Yorumlar