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Dünya Kupasında zorlu maç başladı!

DÜNYA KUPASINDA ZORLU MAÇ BAŞLADI!

Dünya Kupası G Grubunda İngiltere, Tunus ile karşılaşıyor. 21.00'de başlayan maç, 0-0 devam ediyor.

Tarih : 18 Haziran 2018, 21:30
Puan Ver : Dünya Kupasında Zorlu Maç Başladı!(6/10)2

2018 FIFA Dünya Kupası G Grubunda Tunus ile İngiltere, Volgograd şehrindeki Volgograd Arena'da karşılaşıyor.

Mücadele saat 21.00'de başladı ve TRT 1'den canlı yayınlanıyor.

CANLI ANLATIM

1' Hakemin düdüğü çaldı ve maç başladı.

İLK 11'LER

TUNUS:

Hassen, S Ben Youssef, Meriah, Bronn, Maaloul, Badri, Sassi, Skhiri, F Ben Youssef, Khazri, Sliti

İNGİLTERE:

Pickford; Walker, Stones, Maguire; Trippier, Henderson, Dele, Lingard, Young; Sterling, Kane.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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