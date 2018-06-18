DÜNYA KUPASINDA ZORLU MAÇ BAŞLADI!
Dünya Kupası G Grubunda İngiltere, Tunus ile karşılaşıyor. 21.00'de başlayan maç, 0-0 devam ediyor.
2018 FIFA Dünya Kupası G Grubunda Tunus ile İngiltere, Volgograd şehrindeki Volgograd Arena'da karşılaşıyor.
Mücadele saat 21.00'de başladı ve TRT 1'den canlı yayınlanıyor.
CANLI ANLATIM
1' Hakemin düdüğü çaldı ve maç başladı.
İLK 11'LER
TUNUS:
Hassen, S Ben Youssef, Meriah, Bronn, Maaloul, Badri, Sassi, Skhiri, F Ben Youssef, Khazri, Sliti
İNGİLTERE:
Pickford; Walker, Stones, Maguire; Trippier, Henderson, Dele, Lingard, Young; Sterling, Kane.
Kaynak: haberinburada
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