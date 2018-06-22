DÜNYA KUPASINDA UNUTULMAYACAK MAÇ! 90+1'DEKİ GOL ÇILDIRTTI
Dünya Kupasında Brezilya, maç boyunca birçok pozisyon bulduğu Kosta Rika'yı uzatmada bulduğu gollerle 2-0 yendi.
FIFA Dünya Kupası E grubu ikinci maçında Brezilya, Kosta Rika'yı 90+1'de Coutinho ve 90+7'de Neymar'ın golleriyle 2-0 mağlup etti.
Saint Petersburg Stadı'nda oynanan mücadelenin başından beri üstün futbol sergileyen ve birçok gol pozisyonundan sonuç alamayan Sambacılar, 90+1'de Coutinho'nun golüyle 1-0 öne geçti. Neymar 90+7'de son sozü söyledi: 2-0
Brezilya bu sonuçla puanını 4'e yükseltti. Kosta Rika ise 0 puanda kaldı.
Kaynak: haberinburada
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