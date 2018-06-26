Dünya Kupası D Grubu'nda geçtiğimiz günlerde oynanan Arjantin-Hırvatistan karşılaşması ilginç bir olaya sahne oldu. Güney Amerika ekibinin 3-0 yenilerek büyük hayal kırıklığı yaşadığı maçta, bazı taraftarlarıysa farklı bir açıdan hayal kırıklığı yaşadı.

800 KİLOMETRE UZAĞA GİTTİLER

İki Arjantinli taraftar maçın oynandığı Nizhny Novgorod yerine yanlışlıkla benzer isimli başka bir şehre gittiler. Nizhny Novgorod'un 800 kilometre uzağındaki Veliky Novgorod'a giden iki kafadar, dev maçın epey uzağında kaldı.

"TRENDEN İNDİK, KİMSEYİ BULAMADIK"

Arjantinliler olayı şöyle anlattı:

"Veliky Novgorod'da trenden indiğimizde ortalık epey sakindi, in cin top oynuyordu. Şehir Dünya Kupası maçına ev sahipliği yapan bir yere hiç benzemiyordu. Ne taraftarlar ne maça gelen yabancı seyirciler yoktu. Bir süre stadı aradık ama bulamadık. Ardından doğru yerde olmadığımızı fark ettik."

Kaynak: haberinburada