Patates Fiyatlarının 2 Haftaya Kadar Düşmesi Bekleniyor
Utanç Kamplarından Sorumlu Bakan, Restoranttan Kaçtı
Sağanak Yağış Sonrası Hastaneyi Su Bastı, Doktorlar Sel Nöbeti Tuttu
İran-İspanya Maçı Başladı! Canlı Anlatım
İki Kez Oy Kullanan Kadının Fetö Bağlantısı Araştırılıyor
Evlendikten Sonra Başkasına Aşık Olan Karısından Böyle İntikam Aldı
Profesörün Kız Öğrencilere Yönelik Skandal Tweet'i Gündemi Sarstı
Popescu, Kanser Hastası Madalin İçin Türkiye'de
Dünya Kupasında Son 16'ya Kalan İlk İki Takım Belli Oldu!
İran'da Dünya Kupası Yasağı! Maçlar İzlenemeyecek
Evli Kadına Çiftlikte Tecavüz Edip Şantaj Yaptı, Savunması Pes Dedirtti
Erdoğan, Mardin'de Hdp'ye Yüklendi: Bunlara Verilen Oy Haramdır
Soğanın Fiyatı Fırlayınca Sosyal Medyada Capsler Patladı
Fenerbahçe'nin Yıldızı Portekiz Maçı Sonrası Hüngür Hüngür Ağladı
Kilosu 6,5 Tl'ye Çıkan Soğan Göz Yaşartıyor
Milli Kaleci Sinan Bolat'tan Galatasaray İtirafı
Arabasıyla İş Yerine Daldı, Eski Sevgilisine Mermisi Bitene Kadar Sıktı
İsrail, Mahkeme Kararına Rağmen Filistinli Ailenin Evini Yerle Bir Etti
Yaşlı Kadın, Kızı Tarafından Dövülerek Öldürüldü!
İlginç Yaratık Elazığ'da İlk Defa Ortaya Çıktı!

DÜNYA KUPASINDA SON 16'YA KALAN İLK İKİ TAKIM BELLİ OLDU!


Dünya Kupasında son 16'ya kalan ilk iki takım belli oldu!
Tarih : 20 Haziran 2018, 20:30
Puan Ver : Dünya Kupasında Son 16'ya Kalan İlk İki Takım Belli Oldu!(7/10)3

2018 Dünya Kupası A Grubu maçında Uruguay, Suudi Arabistan'ı 23'üncü dakikada Luis Suarez'in attığı golle 1-0 mağlup etti. Uruguay bu galibiyetle puanını 6'ya çıkardı ve son 16'ya kalmayı garantiledi.

MUSLERA'LI URUGUAY, SUUDİ ARABİSTAN İLE KARŞILAŞTI

Son dakika golüyle Salah'ın oynamadığı maçta Mısır'ı mağlup edip, A Grubu'ndaki ilk karşılaşmasından 3 puanı almayı başaran Fernando Muslera'nın kalesini koruduğu Uruguay, ikinci maçında Suudi Arabistan'la kozlarını paylaştı.

URUGUAY MÜCADELEYE HIZLI BAŞLADI

İlk maçında turnuvaya ev sahipliği yapan Rusya'ya 5-0 yenilen Suudi Arabistan maça en azından bir puan ümidiyle çıktı.

Mücadelede Uruguay rakibine karşı üstün bir oyun ortaya koydu. Özellikle ilk yarıda daha fazla gol pozisyonlarına girdiler.

URUGUAY 23. DAKİKADA SUAREZ'İN ATTIĞI GOLLE İLE 1-0 ÖNE GEÇTİ

Mücadelenin 23. dakikasında golcü futbolcu Luis Suarez sahneye çıktı ve skoru 1-0'a getiren golü kaydetti.

İlk yarı bu sonuçla sona erdi. 2. yarıda ise Uruguay daha düşük bir tempoda oynayınca futbol adına oldukça sıkıcı bir yarı geçti.

Mücadelede başka gol olmayınca 1-0'lık skorla Urugay galibiyetle sahadan ayrılmayı başardı.

MUSLERA OLDUKÇA RAHAT BİR MAÇ ÇIKARDI

Galatasaray'ın başarılı file bekçisi Muslera'ya ise bu maçta fazla iş düşmedi ve oldukça rahat bir maç çıkardı.

RUSYA VE URUGUAY SON 16'YA KALMAYI GARANTİLEDİ

Bu sonuçla hem Rusya hem de Uruguay bir üst tura çıkmayı garantiledi. Mısır ve Suudi Arabistan ise grupta puanla tanışamadılar.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Dünya  Kupasında  Son  16  Ya  Kalan  İlk  İki  Takım  Belli  Oldu  
  haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER